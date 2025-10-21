Fractiq 当前实时价格为 0.00004452 USD。跟踪 FRACTIQ 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FRACTIQ 价格趋势。Fractiq 当前实时价格为 0.00004452 USD。跟踪 FRACTIQ 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FRACTIQ 价格趋势。

Fractiq 图标

Fractiq实时价格 (FRACTIQ)

1 FRACTIQ 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00004452
+47.56%1D
USD
Fractiq (FRACTIQ) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:25:59 (UTC+8)

Fractiq（FRACTIQ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00003
24H最低价
$ 0.00005283
24H最高价

$ 0.00003
$ 0.00005283
--
--
+6.43%

+47.56%

-22.91%

-22.91%

Fractiq（FRACTIQ）当前实时价格为 $ 0.00004452。过去 24 小时内，FRACTIQ 的交易价格在 $ 0.00003$ 0.00005283 之间波动，市场活跃度显著。FRACTIQ 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，FRACTIQ 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.43%，过去 24 小时内变动为 +47.56%，过去 7 天内累计变动为 -22.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fractiq（FRACTIQ）市场信息

--
$ 204.81K
$ 934.92K
--
21,000,000,000
BSC

Fractiq 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 204.81K。FRACTIQ 的流通量为 --，总供应量是 21000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 934.92K

Fractiq（FRACTIQ）价格历史 USD

跟踪 Fractiq 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000143492+47.56%
30天$ -0.00378548-98.84%
60天$ -0.00995548-99.56%
90天$ -0.00995548-99.56%
Fractiq 今日价格变化

今天，FRACTIQ 记录了 $ +0.0000143492 (+47.56%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Fractiq 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00378548 (-98.84%)，显示了该代币在短期内的表现。

Fractiq 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FRACTIQ 的变化为 $ -0.00995548 (-99.56%)，从而更广泛地了解其表现。

Fractiq 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00995548 (-99.56%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Fractiq（FRACTIQ）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Fractiq 价格历史页面

什么是Fractiq (FRACTIQ)

AI 驱动的低代码/无代码区块链生成平台。逐块构建未来。几分钟内即可生成 dApp、NFT 和 DeFi 模块。

Fractiq在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Fractiq 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 FRACTIQ 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Fractiq 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Fractiq 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Fractiq 价格预测 (USD)

Fractiq（FRACTIQ）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Fractiq（FRACTIQ）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Fractiq 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Fractiq 价格预测

Fractiq（FRACTIQ）代币经济

了解 Fractiq（FRACTIQ）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FRACTIQ 代币的完整经济学

如何购买Fractiq (FRACTIQ)

正在寻找如何购买 Fractiq？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Fractiq。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

FRACTIQ 兑换为当地货币

1 Fractiq（FRACTIQ） to VND
1.1715438
1 Fractiq（FRACTIQ） to AUD
A$0.0000676704
1 Fractiq（FRACTIQ） to GBP
0.00003339
1 Fractiq（FRACTIQ） to EUR
0.000037842
1 Fractiq（FRACTIQ） to USD
$0.00004452
1 Fractiq（FRACTIQ） to MYR
RM0.0001878744
1 Fractiq（FRACTIQ） to TRY
0.0018702852
1 Fractiq（FRACTIQ） to JPY
¥0.00681156
1 Fractiq（FRACTIQ） to ARS
ARS$0.0662497668
1 Fractiq（FRACTIQ） to RUB
0.0035424564
1 Fractiq（FRACTIQ） to INR
0.0039101916
1 Fractiq（FRACTIQ） to IDR
Rp0.7419997032
1 Fractiq（FRACTIQ） to PHP
0.0026142144
1 Fractiq（FRACTIQ） to EGP
￡E.0.0021142548
1 Fractiq（FRACTIQ） to BRL
R$0.0002395176
1 Fractiq（FRACTIQ） to CAD
C$0.0000618828
1 Fractiq（FRACTIQ） to BDT
0.0054483576
1 Fractiq（FRACTIQ） to NGN
0.064992522
1 Fractiq（FRACTIQ） to COP
$0.1725577392
1 Fractiq（FRACTIQ） to ZAR
R.0.000765744
1 Fractiq（FRACTIQ） to UAH
0.00186984
1 Fractiq（FRACTIQ） to TZS
T.Sh.0.1101976848
1 Fractiq（FRACTIQ） to VES
Bs0.00943824
1 Fractiq（FRACTIQ） to CLP
$0.04193784
1 Fractiq（FRACTIQ） to PKR
Rs0.0125795712
1 Fractiq（FRACTIQ） to KZT
0.0239481984
1 Fractiq（FRACTIQ） to THB
฿0.0014531328
1 Fractiq（FRACTIQ） to TWD
NT$0.0013729968
1 Fractiq（FRACTIQ） to AED
د.إ0.0001633884
1 Fractiq（FRACTIQ） to CHF
Fr0.0000351708
1 Fractiq（FRACTIQ） to HKD
HK$0.0003454752
1 Fractiq（FRACTIQ） to AMD
֏0.0170182152
1 Fractiq（FRACTIQ） to MAD
.د.م0.0004100292
1 Fractiq（FRACTIQ） to MXN
$0.000819168
1 Fractiq（FRACTIQ） to SAR
ريال0.00016695
1 Fractiq（FRACTIQ） to ETB
Br0.0067999848
1 Fractiq（FRACTIQ） to KES
KSh0.0057390732
1 Fractiq（FRACTIQ） to JOD
د.أ0.00003156468
1 Fractiq（FRACTIQ） to PLN
0.0001620528
1 Fractiq（FRACTIQ） to RON
лв0.0001945524
1 Fractiq（FRACTIQ） to SEK
kr0.0004175976
1 Fractiq（FRACTIQ） to BGN
лв0.0000747936
1 Fractiq（FRACTIQ） to HUF
Ft0.0149244396
1 Fractiq（FRACTIQ） to CZK
0.0009300228
1 Fractiq（FRACTIQ） to KWD
د.ك0.00001362312
1 Fractiq（FRACTIQ） to ILS
0.0001460256
1 Fractiq（FRACTIQ） to BOB
Bs0.000307188
1 Fractiq（FRACTIQ） to AZN
0.000075684
1 Fractiq（FRACTIQ） to TJS
SM0.0004144812
1 Fractiq（FRACTIQ） to GEL
0.0001206492
1 Fractiq（FRACTIQ） to AOA
Kz0.0407317932
1 Fractiq（FRACTIQ） to BHD
.د.ب0.00001673952
1 Fractiq（FRACTIQ） to BMD
$0.00004452
1 Fractiq（FRACTIQ） to DKK
kr0.0002858184
1 Fractiq（FRACTIQ） to HNL
L0.0011673144
1 Fractiq（FRACTIQ） to MUR
0.0020265504
1 Fractiq（FRACTIQ） to NAD
$0.0007706412
1 Fractiq（FRACTIQ） to NOK
kr0.0004452
1 Fractiq（FRACTIQ） to NZD
$0.0000770196
1 Fractiq（FRACTIQ） to PAB
B/.0.00004452
1 Fractiq（FRACTIQ） to PGK
K0.00018921
1 Fractiq（FRACTIQ） to QAR
ر.ق0.0001620528
1 Fractiq（FRACTIQ） to RSD
дин.0.0044907324
1 Fractiq（FRACTIQ） to UZS
soʻm0.5363854188
1 Fractiq（FRACTIQ） to ALL
L0.0036991668
1 Fractiq（FRACTIQ） to ANG
ƒ0.0000796908
1 Fractiq（FRACTIQ） to AWG
ƒ0.0000796908
1 Fractiq（FRACTIQ） to BBD
$0.00008904
1 Fractiq（FRACTIQ） to BAM
KM0.0000747936
1 Fractiq（FRACTIQ） to BIF
Fr0.13128948
1 Fractiq（FRACTIQ） to BND
$0.0000574308
1 Fractiq（FRACTIQ） to BSD
$0.00004452
1 Fractiq（FRACTIQ） to JMD
$0.0071307684
1 Fractiq（FRACTIQ） to KHR
0.17951577
1 Fractiq（FRACTIQ） to KMF
Fr0.01887648
1 Fractiq（FRACTIQ） to LAK
0.9678260676
1 Fractiq（FRACTIQ） to LKR
රු0.013502916
1 Fractiq（FRACTIQ） to MDL
L0.0007599564
1 Fractiq（FRACTIQ） to MGA
Ar0.2014476576
1 Fractiq（FRACTIQ） to MOP
P0.0003557148
1 Fractiq（FRACTIQ） to MVR
0.000681156
1 Fractiq（FRACTIQ） to MWK
MK0.077157612
1 Fractiq（FRACTIQ） to MZN
MT0.002844828
1 Fractiq（FRACTIQ） to NPR
रु0.0062430396
1 Fractiq（FRACTIQ） to PYG
0.31573584
1 Fractiq（FRACTIQ） to RWF
Fr0.06450948
1 Fractiq（FRACTIQ） to SBD
$0.0003668448
1 Fractiq（FRACTIQ） to SCR
0.000618828
1 Fractiq（FRACTIQ） to SRD
$0.0017687796
1 Fractiq（FRACTIQ） to SVC
$0.0003886596
1 Fractiq（FRACTIQ） to SZL
L0.0007706412
1 Fractiq（FRACTIQ） to TMT
m0.0001562652
1 Fractiq（FRACTIQ） to TND
د.ت0.00013057716
1 Fractiq（FRACTIQ） to TTD
$0.0003018456
1 Fractiq（FRACTIQ） to UGX
Sh0.15457344
1 Fractiq（FRACTIQ） to XAF
Fr0.02510928
1 Fractiq（FRACTIQ） to XCD
$0.000120204
1 Fractiq（FRACTIQ） to XOF
Fr0.02510928
1 Fractiq（FRACTIQ） to XPF
Fr0.00454104
1 Fractiq（FRACTIQ） to BWP
P0.0006348552
1 Fractiq（FRACTIQ） to BZD
$0.00008904
1 Fractiq（FRACTIQ） to CVE
$0.0042258384
1 Fractiq（FRACTIQ） to DJF
Fr0.00788004
1 Fractiq（FRACTIQ） to DOP
$0.00284928
1 Fractiq（FRACTIQ） to DZD
د.ج0.005794278
1 Fractiq（FRACTIQ） to FJD
$0.0001010604
1 Fractiq（FRACTIQ） to GNF
Fr0.3871014
1 Fractiq（FRACTIQ） to GTQ
Q0.000340578
1 Fractiq（FRACTIQ） to GYD
$0.0093037896
1 Fractiq（FRACTIQ） to ISK
kr0.00543144

Fractiq资源

要更深入地了解 Fractiq，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Fractiq网站
区块查询

人们还问：关于Fractiq的其他问题

Fractiq（FRACTIQ）今日价格是多少？
FRACTIQ 实时价格为 0.00004452 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 FRACTIQ 兑 USD 的价格是多少？
当前 FRACTIQ 兑 USD 的价格为 $ 0.00004452。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Fractiq 的市值是多少？
FRACTIQ 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
FRACTIQ 的流通供应量是多少？
FRACTIQ 的流通供应量为 -- USD
FRACTIQ 的历史最高价（ATH）是多少？
FRACTIQ 的历史最高价是 -- USD
FRACTIQ 的历史最低价（ATL）是多少？
FRACTIQ 的历史最低价是 -- USD
FRACTIQ 的交易量是多少？
FRACTIQ 的 24 小时实时交易量为 $ 204.81K USD
FRACTIQ 今年会涨吗？
FRACTIQ 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 FRACTIQ 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:25:59 (UTC+8)

Fractiq（FRACTIQ）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

FRACTIQ 兑 USD 计算器

数量

FRACTIQ
FRACTIQ
USD
USD

1 FRACTIQ = 0.00004452 USD

交易 FRACTIQ

FRACTIQ/USDT
$0.00004452
$0.00004452
+47.56%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

$114,421.19

$4,141.22

$0.03848

$5.4522

$199.20

$4,141.22

$114,421.19

$199.20

$2.6411

$0.20461

$0.00000

$0.00000

$0.0166

$0.000000000000100

$0.010560

$0.000000000000000000013804

$0.000000000000020

$0.0003052

$0.0563

$0.0000000000000000000085

