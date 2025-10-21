Fractiq（FRACTIQ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003 $ 0.00003 $ 0.00003 24H最低价 $ 0.00005283 $ 0.00005283 $ 0.00005283 24H最高价 24H最低价 $ 0.00003$ 0.00003 $ 0.00003 24H最高价 $ 0.00005283$ 0.00005283 $ 0.00005283 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +6.43% 涨跌幅（1D） +47.56% 漲跌幅（7D） -22.91% 漲跌幅（7D） -22.91%

Fractiq（FRACTIQ）当前实时价格为 $ 0.00004452。过去 24 小时内，FRACTIQ 的交易价格在 $ 0.00003 至 $ 0.00005283 之间波动，市场活跃度显著。FRACTIQ 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，FRACTIQ 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.43%，过去 24 小时内变动为 +47.56%，过去 7 天内累计变动为 -22.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fractiq（FRACTIQ）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 204.81K$ 204.81K $ 204.81K 完全稀释市值 $ 934.92K$ 934.92K $ 934.92K 流通量 ---- -- 总供应量 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 所属公链 BSC

Fractiq 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 204.81K。FRACTIQ 的流通量为 --，总供应量是 21000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 934.92K。