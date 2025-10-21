FortuneHunters（FORTUNE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000004192 $ 0.000004192 $ 0.000004192 24H最低价 $ 0.000004834 $ 0.000004834 $ 0.000004834 24H最高价 24H最低价 $ 0.000004192$ 0.000004192 $ 0.000004192 24H最高价 $ 0.000004834$ 0.000004834 $ 0.000004834 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +1.86% 涨跌幅（1D） -0.27% 漲跌幅（7D） -1.91% 漲跌幅（7D） -1.91%

FortuneHunters（FORTUNE）当前实时价格为 $ 0.000004369。过去 24 小时内，FORTUNE 的交易价格在 $ 0.000004192 至 $ 0.000004834 之间波动，市场活跃度显著。FORTUNE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，FORTUNE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.86%，过去 24 小时内变动为 -0.27%，过去 7 天内累计变动为 -1.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FortuneHunters（FORTUNE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 8.90K$ 8.90K $ 8.90K 完全稀释市值 $ 43.69K$ 43.69K $ 43.69K 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 SOL

FortuneHunters 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.90K。FORTUNE 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.69K。