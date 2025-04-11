什么是 Mind Network (FHE)？完全同态加密加密代币的完整指南
进入 Mind Network，这是一个利用完全同态加密 (FHE) 创建零信任数字生态系统的先锋项目，在这个生态系统中，数据不仅在传输过程中保持加密，而且在计算过程中也保持加密。Mind Network 的原生代币 $FHE 驱动着这个革命性的协议，重新定义了我们在人工智能和区块链时代如何看待安全性。
Form实时价格 (FORM1)
今天 Form (FORM1) 的当前价格为 0.0001077 USD，当前市值为 $ 0.00 USD。 FORM1 兑换USD的价格实时更新。
Form的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 56.28K USD
- Form在一天内的涨跌幅是 -8.96%
- 它的流通供应量是 0.00 USD。
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跟踪 Form 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0000106
|-8.95%
|30天
|$ -0.0004923
|-82.05%
|60天
|$ -0.0148923
|-99.29%
|90天
|$ -0.0148923
|-99.29%
今天，FORM1 记录了 $ -0.0000106 (-8.95%) 的变化，反映了其最新的市场活动。Form 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0004923 (-82.05%)，显示了该代币在短期内的表现。Form 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，FORM1 的变化为 $ -0.0148923 (-99.29%)，从而更广泛地了解其表现。Form 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0148923 (-99.29%)，从而深入了解了代币的长期走势。
探索 Form 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.56%
-8.95%
-63.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Form 是尖端的第 2 层区块链，旨在将社交参与与去中心化金融无缝融合。Form 区块链通过 FORM 和 Form 积分激励社交结合曲线应用，如启动板和 AI 代理，同时发展 SocialFi 类别。Form 是一个单一用途的生态系统，旨在去中心化 SocialFi 资产类别。
Form在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Form 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 FORM1 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Form 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
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加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Form、比特币或以太坊。 FORM1未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Form价格预测页面。
追踪FORM1的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估FORM1的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Form价格历史页面。
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|1 FORM1 兑换 VND
₫2.7615357
|1 FORM1 兑换 AUD
A$0.000171243
|1 FORM1 兑换 GBP
￡0.000081852
|1 FORM1 兑换 EUR
€0.000094776
|1 FORM1 兑换 USD
$0.0001077
|1 FORM1 兑换 MYR
RM0.000476034
|1 FORM1 兑换 TRY
₺0.004099062
|1 FORM1 兑换 JPY
¥0.015456027
|1 FORM1 兑换 RUB
₽0.008958486
|1 FORM1 兑换 INR
₹0.009257892
|1 FORM1 兑换 IDR
Rp1.794999282
|1 FORM1 兑换 KRW
₩0.152982465
|1 FORM1 兑换 PHP
₱0.006158286
|1 FORM1 兑换 EGP
￡E.0.005522856
|1 FORM1 兑换 BRL
R$0.000631122
|1 FORM1 兑换 CAD
C$0.000148626
|1 FORM1 兑换 BDT
৳0.013058625
|1 FORM1 兑换 NGN
₦0.171223614
|1 FORM1 兑换 UAH
₴0.004449087
|1 FORM1 兑换 VES
Bs0.0076467
|1 FORM1 兑换 PKR
Rs0.030133383
|1 FORM1 兑换 KZT
₸0.055543044
|1 FORM1 兑换 THB
฿0.003604719
|1 FORM1 兑换 TWD
NT$0.003486249
|1 FORM1 兑换 AED
د.إ0.000395259
|1 FORM1 兑换 CHF
Fr0.000087237
|1 FORM1 兑换 HKD
HK$0.000834675
|1 FORM1 兑换 MAD
.د.م0.000999456
|1 FORM1 兑换 MXN
$0.00218631
要更深入地了解 Form，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
进入 Mind Network，这是一个利用完全同态加密 (FHE) 创建零信任数字生态系统的先锋项目，在这个生态系统中，数据不仅在传输过程中保持加密，而且在计算过程中也保持加密。Mind Network 的原生代币 $FHE 驱动着这个革命性的协议，重新定义了我们在人工智能和区块链时代如何看待安全性。
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