FORM (FORM) 今日技术分析 FORM 分析页面提供由人工智能生成的关于 FORM 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 FORM 分析的信息。 注 册

FORM (FORM) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.2202 -- +3.47% +8.79% -14.32%

FORM 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 FORM 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 16 中立 0 买入 10 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 13 中立 0 买入 1 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 0 买入 9 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.2202 0.2201 R2 0.2201 0.22 R1 0.22 0.22 PP 0.2199 0.2199 S1 0.2198 0.2198 S2 0.2197 0.2198 S3 0.2196 0.2197

FORM 市场信号 当前净挂单量 -0.34M $2.50 M $2.84 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.01M 3日主动买入 $0.32 M 3日主动卖出 $0.32 M 7日主动买卖差额 0.05M 7日主动买入 $2.21 M 7日主动卖出 $2.17 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 FORM资金流向 净流入 FORMUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.03 M 0.22 2026-08-13 -$0.06 M 0.22 2026-08-12 $0.00 M 0.21 2026-08-11 $0.02 M 0.21 2026-08-10 -$0.22 M 0.21 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 FORM (FORM) 市场 探索现货和合约市场，查看 FORM 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 FORM / USDT $0.2199 $0.2199 $0.2199 +0.27% 369.92K (USDT) 去交易