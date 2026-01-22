Fellaz 今日价格

Fellaz (FLZ) 今日实时价格为 $ 0.21783，过去 24 小时内变化了 3.99%。当前 FLZ 兑 USD 的汇率为 $ 0.21783 每 FLZ。

Fellaz 目前市值在 $ 102.79M 排名第 #274，流通供应量为 471.87M FLZ。过去 24 小时内，FLZ 的交易价格在 $ 0.21632（低点）和 $ 0.23476（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.031902618598005，而历史最低价为 $ 0.08700985391066055。

短期表现方面，FLZ 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 -8.60%。过去一天，总交易量达到 $ 38.24K。

Fellaz（FLZ）市场信息

排名 No.274 市值 $ 102.79M$ 102.79M $ 102.79M 成交量（24H） $ 38.24K$ 38.24K $ 38.24K 完全稀释市值 $ 435.66M$ 435.66M $ 435.66M 流通量 471.87M 471.87M 471.87M 最大供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 总供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 流通率 23.59% 所属公链 ETH

Fellaz 的当前市值为 $ 102.79M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 38.24K。FLZ 的流通量为 471.87M，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 435.66M。