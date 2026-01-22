页面数据最近更新时间：2026-01-22 21:21:14 (UTC+8)
Fellaz 今日价格
Fellaz (FLZ) 今日实时价格为 $ 0.21783，过去 24 小时内变化了 3.99%。当前 FLZ 兑 USD 的汇率为 $ 0.21783 每 FLZ。
Fellaz 目前市值在 $ 102.79M 排名第 #274，流通供应量为 471.87M FLZ。过去 24 小时内，FLZ 的交易价格在 $ 0.21632（低点）和 $ 0.23476（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7.031902618598005，而历史最低价为 $ 0.08700985391066055。
短期表现方面，FLZ 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 -8.60%。过去一天，总交易量达到 $ 38.24K。
Fellaz（FLZ）市场信息
$ 102.79M
$ 435.66M
2,000,000,000
2,000,000,000
Fellaz 的当前市值为 $ 102.79M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 38.24K。FLZ 的流通量为 471.87M，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 435.66M。
Fellaz 价格历史 USD
24 小时价格变化区间：
$ 0.21632
24H最低价
$ 0.23476
24H最高价
$ 0.21632
$ 0.23476
$ 7.031902618598005
$ 0.08700985391066055
Fellaz（FLZ）价格历史 USD
跟踪 Fellaz 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0090626
|-3.98%
|30天
|$ -0.05034
|-18.78%
|60天
|$ -0.04659
|-17.62%
|90天
|$ -0.0481
|-18.09%
Fellaz 今日价格变化
今天，FLZ 记录了 $ -0.0090626 (-3.98%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
Fellaz 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.05034 (-18.78%)，显示了该代币在短期内的表现。
Fellaz 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，FLZ 的变化为 $ -0.04659 (-17.62%)，从而更广泛地了解其表现。
Fellaz 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0481 (-18.09%)，从而深入了解了代币的长期走势。
想解锁 Fellaz（FLZ）的全部历史价格和价格走势吗？
立即查看 Fellaz 价格历史页面
人工智能驱动的洞察，分析 Fellaz 的最新价格走势、交易量趋势和市场情绪指标，提供实时更新，以识别交易机会并支持明智的决策。
哪些因素影响 Fellaz 的价格？
以下几个关键因素会影响Fellaz（FLZ）代币的价格：
1. 市场情绪及整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. 项目开发进度及路线图里程碑
4. 社区参与度与社交媒体活跃度
5. 合作伙伴公告与合作项目
6. 代币在生态系统中的实用性和应用场景
7. 供需关系动态
8. 影响NFT/游戏代币的监管消息
9. 类似项目的竞争态势
10. 平台服务的整体普及程度
为什么人们想知道 Fellaz 今天的价格？
人们希望了解Fellaz（FLZ）今天的价位，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、跟踪投资组合表现、识别市场趋势、把握买卖时机、评估投资回报，以及及时掌握市场波动情况以进行风险管理。
Fellaz 的价格预测
Fellaz（FLZ）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，FLZ 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%。Fellaz (FLZ) 2040 年价格预测（ 14 年后）
在 2040 年，Fellaz 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Fellaz 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Fellaz 价格预测
，访问我们的价格预测页面，查看 FLZ 2026–2027 年价格的预测。
关于 Fellaz
FLZ是一种在各种区块链平台上运行的数字资产。它在其生态系统中作为实用代币，为用户提供访问一系列服务和优惠的权限。FLZ旨在促进其网络内的交易，使用户能够参与质押、产出农场和治理投票等活动。该资产的发行和供应模型基于去中心化的方法，旨在在其生态系统内推广公平和透明。FLZ在加密空间的角色主要集中在提升用户体验和提供更流线化的数字资产管理方法。
如何购买和投资 Fellaz
准备好开始使用 Fellaz 了吗？在 MEXC 购买 FLZ 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Fellaz 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Fellaz (FLZ) 购买之旅。
步骤一
注册账户并完成 KYC
在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤三
进入现货交易
在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四
选择代币
MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五
完成购买
输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Fellaz 将立即存入您的钱包。
Fellaz 能做什么？
拥有 Fellaz 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。
现货交易
用超低手续费交易 2,800 多种 代币。
合约交易
高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。
在 MEXC 上以极低的费用进行交易
在 MEXC 上购买 Fellaz (FLZ) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。
什么是Fellaz (FLZ)
作为终极 Web2-Web3 娱乐巨头，Fellaz 融合了传统媒体、区块链和人工智能，为粉丝提供沉浸式体验，释放全球创作者的潜力。
Fellaz资源
要更深入地了解 Fellaz，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
人们还问：关于Fellaz的其他问题
如果 Fellaz 的年增长率为 5%，其估值到 2027 年将达到约 --，到 2030 年将达到 --，到 2035 年将达到 --，到 2040 年将达到 --。这些数据展示了稳定的复合增长情景，但未来实际价格仍取决于市场采用情况、监管进展和宏观经济环境。您可在下方查看完整预测表，了解 Fellaz 潜在价格及预期投资回报率的逐年分析。
Fellaz 今日价格为 $ 0.21783。查看我们的价格历史记录部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的历史记录。
Fellaz 仍然是一种交易活跃的加密货币，市场参与度和生态系统持续发展。然而，像投资 FLZ 这样的加密货币投资本质上具有波动性，应与您的个人风险承受能力相符。在做出财务决策和投资之前，请务必进行独立研究 (DYOR) 并考虑市场状况。
过去 24 小时内，MEXC 上 Fellaz 的交易量为 --。
FLZ 的实时价格根据包括 MEXC 在内的主要交易所的全球交易活动实时更新。市场价格会因流动性、交易量和整体市场情绪的变化而持续波动。要查看您首选货币的最新 Fellaz 价格，请访问 FLZ 价格页面了解更多信息。
FLZ 的价格受多种关键因素影响，包括整体市场情绪、交易量、技术发展和用户采用趋势。更广泛的宏观经济条件，例如利率变化、流动性周期和监管信号，也在价格变动中发挥着重要作用。
要了解实时市场变化和项目动态，请访问 MEXC 新闻，获取最新分析和加密货币见解。
以下是 MEXC 上当前按 24 小时交易量排名的热门代币。价格和表现将根据实时市场数据持续更新。
BTC
90,066.59
-0.24%
ETH
2,992.21
-0.34%
SOL
130.11
-0.26%
XMR
512.08
-0.91%
RIVER
48.3647
+5.09%
MEXC 支持止损和止盈单，以帮助自动管理风险。
1. 前往“现货”或“合约”交易区，选择 FLZ/USDT 交易对。
2. 从订单类型菜单中选择“止损限价”或“触发订单”。
3. 设置触发价（激活订单的价位）和执行价（订单成交的价格）。
4. 确认订单详情并提交。
如果 Fellaz 的价格走势与您的持仓方向相反，您的止损单将触发；而止盈单会在达到您的目标盈利水平时自动执行。
如需详细示例和教程，请访问 MEXC 现货交易指南。
Fellaz 的价格今年可能会上涨，具体取决于市场状况和项目进展。查看 Fellaz (FLZ) 的价格预测，了解更深入的分析。
