Flexy（FLEXY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000004 $ 0.0000004 $ 0.0000004 24H最低价 $ 0.0000008 $ 0.0000008 $ 0.0000008 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000004$ 0.0000004 $ 0.0000004 24H最高价 $ 0.0000008$ 0.0000008 $ 0.0000008 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -50.00% 漲跌幅（7D） -50.00%

Flexy（FLEXY）当前实时价格为 $ 0.0000004。过去 24 小时内，FLEXY 的交易价格在 $ 0.0000004 至 $ 0.0000008 之间波动，市场活跃度显著。FLEXY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，FLEXY 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -50.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Flexy（FLEXY）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 374.78$ 374.78 $ 374.78 完全稀释市值 $ 800.00$ 800.00 $ 800.00 流通量 ---- -- 总供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 所属公链 BSC

Flexy 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 374.78。FLEXY 的流通量为 --，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 800.00。