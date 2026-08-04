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FARTCOIN (FARTCOIN) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.13654 -- +5.33% -5.05% -31.92%

FARTCOIN 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 FARTCOIN 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 8 中立 1 买入 17 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 卖出 卖出 8 中立 1 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.13661 0.13659 R2 0.13659 0.13657 R1 0.13655 0.13655 PP 0.13653 0.13653 S1 0.13649 0.13651 S2 0.13647 0.13649 S3 0.13643 0.13647

FARTCOIN 市场信号 当前净挂单量 -0.19M $17.18 M $17.37 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.02M 3日主动买入 $10.15 M 3日主动卖出 $10.13 M 7日主动买卖差额 -0.43M 7日主动买入 $25.76 M 7日主动卖出 $26.19 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 FARTCOIN资金流向 净流入 FARTCOINUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.03 M 0.13 2026-08-13 -$0.01 M 0.13 2026-08-12 -$0.17 M 0.13 2026-08-11 -$0.19 M 0.13 2026-08-10 $0.35 M 0.13 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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