FarmAI 结合自主无人机、人工智能分析和区块链技术，彻底革新农业。从种子到货架，产量更高、浪费更少、全程透明。农业的未来从这里开启。FarmAI 是 DeSci、ReFi 和人工智能的融合之地，旨在创造更智能、更绿色的未来。