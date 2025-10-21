FARMAI 当前实时价格为 0.005561 USD。跟踪 FARMAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FARMAI 价格趋势。FARMAI 当前实时价格为 0.005561 USD。跟踪 FARMAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FARMAI 价格趋势。

更多关于 FARMAI

FARMAI 价格信息

FARMAI 白皮书

FARMAI 币种官网

FARMAI 代币经济

FARMAI 价格预测

FARMAI 价格历史

FARMAI 购买指南

FARMAI 兑换法币计算

FARMAI 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

FARMAI 图标

FARMAI实时价格 (FARMAI)

1 FARMAI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.005576
$0.005576$0.005576
-0.19%1D
USD
FARMAI (FARMAI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:01:08 (UTC+8)

FARMAI（FARMAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.005405
$ 0.005405$ 0.005405
24H最低价
$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057
24H最高价

$ 0.005405
$ 0.005405$ 0.005405

$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057

--
----

--
----

-1.65%

-0.19%

+79.85%

+79.85%

FARMAI（FARMAI）当前实时价格为 $ 0.005561。过去 24 小时内，FARMAI 的交易价格在 $ 0.005405$ 0.0057 之间波动，市场活跃度显著。FARMAI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，FARMAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.65%，过去 24 小时内变动为 -0.19%，过去 7 天内累计变动为 +79.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FARMAI（FARMAI）市场信息

--
----

$ 718.08K
$ 718.08K$ 718.08K

$ 656.20K
$ 656.20K$ 656.20K

--
----

118,000,000
118,000,000 118,000,000

BSC

FARMAI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 718.08K。FARMAI 的流通量为 --，总供应量是 118000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 656.20K

FARMAI（FARMAI）价格历史 USD

跟踪 FARMAI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00001061-0.19%
30天$ +0.003367+153.46%
60天$ +0.002861+105.96%
90天$ -0.015669-73.81%
FARMAI 今日价格变化

今天，FARMAI 记录了 $ -0.00001061 (-0.19%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

FARMAI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.003367 (+153.46%)，显示了该代币在短期内的表现。

FARMAI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FARMAI 的变化为 $ +0.002861 (+105.96%)，从而更广泛地了解其表现。

FARMAI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.015669 (-73.81%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 FARMAI（FARMAI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 FARMAI 价格历史页面

什么是FARMAI (FARMAI)

FarmAI 结合自主无人机、人工智能分析和区块链技术，彻底革新农业。从种子到货架，产量更高、浪费更少、全程透明。农业的未来从这里开启。FarmAI 是 DeSci、ReFi 和人工智能的融合之地，旨在创造更智能、更绿色的未来。

FARMAI在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 FARMAI 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 FARMAI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 FARMAI 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 FARMAI 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

FARMAI 价格预测 (USD)

FARMAI（FARMAI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 FARMAI（FARMAI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 FARMAI 的长期和短期价格预测。

现在就查看 FARMAI 价格预测

FARMAI（FARMAI）代币经济

了解 FARMAI（FARMAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FARMAI 代币的完整经济学

如何购买FARMAI (FARMAI)

正在寻找如何购买 FARMAI？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买FARMAI。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

FARMAI 兑换为当地货币

1 FARMAI（FARMAI） to VND
146.337715
1 FARMAI（FARMAI） to AUD
A$0.00845272
1 FARMAI（FARMAI） to GBP
0.00417075
1 FARMAI（FARMAI） to EUR
0.00472685
1 FARMAI（FARMAI） to USD
$0.005561
1 FARMAI（FARMAI） to MYR
RM0.02346742
1 FARMAI（FARMAI） to TRY
0.23361761
1 FARMAI（FARMAI） to JPY
¥0.850833
1 FARMAI（FARMAI） to ARS
ARS$8.27526849
1 FARMAI（FARMAI） to RUB
0.44259999
1 FARMAI（FARMAI） to INR
0.48842263
1 FARMAI（FARMAI） to IDR
Rp92.68329626
1 FARMAI（FARMAI） to PHP
0.32654192
1 FARMAI（FARMAI） to EGP
￡E.0.26409189
1 FARMAI（FARMAI） to BRL
R$0.02991818
1 FARMAI（FARMAI） to CAD
C$0.00772979
1 FARMAI（FARMAI） to BDT
0.68038835
1 FARMAI（FARMAI） to NGN
8.10638092
1 FARMAI（FARMAI） to COP
$21.55421356
1 FARMAI（FARMAI） to ZAR
R.0.09553798
1 FARMAI（FARMAI） to UAH
0.23350639
1 FARMAI（FARMAI） to TZS
T.Sh.13.73083193
1 FARMAI（FARMAI） to VES
Bs1.178932
1 FARMAI（FARMAI） to CLP
$5.244023
1 FARMAI（FARMAI） to PKR
Rs1.57309568
1 FARMAI（FARMAI） to KZT
2.98976043
1 FARMAI（FARMAI） to THB
฿0.18145543
1 FARMAI（FARMAI） to TWD
NT$0.17150124
1 FARMAI（FARMAI） to AED
د.إ0.02040887
1 FARMAI（FARMAI） to CHF
Fr0.00439319
1 FARMAI（FARMAI） to HKD
HK$0.04315336
1 FARMAI（FARMAI） to AMD
֏2.12413517
1 FARMAI（FARMAI） to MAD
.د.م0.05121681
1 FARMAI（FARMAI） to MXN
$0.1023224
1 FARMAI（FARMAI） to SAR
ريال0.02085375
1 FARMAI（FARMAI） to ETB
Br0.84999885
1 FARMAI（FARMAI） to KES
KSh0.71620119
1 FARMAI（FARMAI） to JOD
د.أ0.003942749
1 FARMAI（FARMAI） to PLN
0.02024204
1 FARMAI（FARMAI） to RON
лв0.02430157
1 FARMAI（FARMAI） to SEK
kr0.05216218
1 FARMAI（FARMAI） to BGN
лв0.00934248
1 FARMAI（FARMAI） to HUF
Ft1.86482574
1 FARMAI（FARMAI） to CZK
0.11616929
1 FARMAI（FARMAI） to KWD
د.ك0.001701666
1 FARMAI（FARMAI） to ILS
0.01824008
1 FARMAI（FARMAI） to BOB
Bs0.03831529
1 FARMAI（FARMAI） to AZN
0.0094537
1 FARMAI（FARMAI） to TJS
SM0.05177291
1 FARMAI（FARMAI） to GEL
0.01507031
1 FARMAI（FARMAI） to AOA
Kz5.08781451
1 FARMAI（FARMAI） to BHD
.د.ب0.002090936
1 FARMAI（FARMAI） to BMD
$0.005561
1 FARMAI（FARMAI） to DKK
kr0.03570162
1 FARMAI（FARMAI） to HNL
L0.14586503
1 FARMAI（FARMAI） to MUR
0.25313672
1 FARMAI（FARMAI） to NAD
$0.09631652
1 FARMAI（FARMAI） to NOK
kr0.05555439
1 FARMAI（FARMAI） to NZD
$0.00962053
1 FARMAI（FARMAI） to PAB
B/.0.005561
1 FARMAI（FARMAI） to PGK
K0.02368986
1 FARMAI（FARMAI） to QAR
ر.ق0.02024204
1 FARMAI（FARMAI） to RSD
дин.0.56060441
1 FARMAI（FARMAI） to UZS
soʻm66.99998459
1 FARMAI（FARMAI） to ALL
L0.46206349
1 FARMAI（FARMAI） to ANG
ƒ0.00995419
1 FARMAI（FARMAI） to AWG
ƒ0.00995419
1 FARMAI（FARMAI） to BBD
$0.011122
1 FARMAI（FARMAI） to BAM
KM0.00934248
1 FARMAI（FARMAI） to BIF
Fr16.354901
1 FARMAI（FARMAI） to BND
$0.00717369
1 FARMAI（FARMAI） to BSD
$0.005561
1 FARMAI（FARMAI） to JMD
$0.89042732
1 FARMAI（FARMAI） to KHR
22.33330966
1 FARMAI（FARMAI） to KMF
Fr2.357864
1 FARMAI（FARMAI） to LAK
120.89130193
1 FARMAI（FARMAI） to LKR
රු1.68615081
1 FARMAI（FARMAI） to MDL
L0.09503749
1 FARMAI（FARMAI） to MGA
Ar25.0495245
1 FARMAI（FARMAI） to MOP
P0.04443239
1 FARMAI（FARMAI） to MVR
0.0850833
1 FARMAI（FARMAI） to MWK
MK9.6210861
1 FARMAI（FARMAI） to MZN
MT0.3553479
1 FARMAI（FARMAI） to NPR
रु0.77959659
1 FARMAI（FARMAI） to PYG
39.160562
1 FARMAI（FARMAI） to RWF
Fr8.057889
1 FARMAI（FARMAI） to SBD
$0.04582264
1 FARMAI（FARMAI） to SCR
0.07707546
1 FARMAI（FARMAI） to SRD
$0.22093853
1 FARMAI（FARMAI） to SVC
$0.04854753
1 FARMAI（FARMAI） to SZL
L0.09631652
1 FARMAI（FARMAI） to TMT
m0.01951911
1 FARMAI（FARMAI） to TND
د.ت0.016315974
1 FARMAI（FARMAI） to TTD
$0.03764797
1 FARMAI（FARMAI） to UGX
Sh19.307792
1 FARMAI（FARMAI） to XAF
Fr3.136404
1 FARMAI（FARMAI） to XCD
$0.0150147
1 FARMAI（FARMAI） to XOF
Fr3.136404
1 FARMAI（FARMAI） to XPF
Fr0.567222
1 FARMAI（FARMAI） to BWP
P0.07924425
1 FARMAI（FARMAI） to BZD
$0.011122
1 FARMAI（FARMAI） to CVE
$0.52723841
1 FARMAI（FARMAI） to DJF
Fr0.984297
1 FARMAI（FARMAI） to DOP
$0.35573717
1 FARMAI（FARMAI） to DZD
د.ج0.72370854
1 FARMAI（FARMAI） to FJD
$0.01262347
1 FARMAI（FARMAI） to GNF
Fr48.352895
1 FARMAI（FARMAI） to GTQ
Q0.04248604
1 FARMAI（FARMAI） to GYD
$1.16163729
1 FARMAI（FARMAI） to ISK
kr0.678442

FARMAI资源

要更深入地了解 FARMAI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方FARMAI网站
区块查询

人们还问：关于FARMAI的其他问题

FARMAI（FARMAI）今日价格是多少？
FARMAI 实时价格为 0.005561 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 FARMAI 兑 USD 的价格是多少？
当前 FARMAI 兑 USD 的价格为 $ 0.005561。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
FARMAI 的市值是多少？
FARMAI 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
FARMAI 的流通供应量是多少？
FARMAI 的流通供应量为 -- USD
FARMAI 的历史最高价（ATH）是多少？
FARMAI 的历史最高价是 -- USD
FARMAI 的历史最低价（ATL）是多少？
FARMAI 的历史最低价是 -- USD
FARMAI 的交易量是多少？
FARMAI 的 24 小时实时交易量为 $ 718.08K USD
FARMAI 今年会涨吗？
FARMAI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 FARMAI 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:01:08 (UTC+8)

FARMAI（FARMAI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

FARMAI 兑 USD 计算器

数量

FARMAI
FARMAI
USD
USD

1 FARMAI = 0.005561 USD

交易 FARMAI

FARMAI/USDT
$0.005576
$0.005576$0.005576
-0.19%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,771.37
$114,771.37$114,771.37

+0.94%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,164.94
$4,164.94$4,164.94

+2.19%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03799
$0.03799$0.03799

-4.78%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4615
$5.4615$5.4615

-12.48%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.23
$200.23$200.23

+0.33%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,164.94
$4,164.94$4,164.94

+2.19%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,771.37
$114,771.37$114,771.37

+0.94%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.23
$200.23$200.23

+0.33%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6541
$2.6541$2.6541

+0.51%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20569
$0.20569$0.20569

+1.30%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0155
$0.0155$0.0155

-74.16%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010658
$0.010658$0.010658

-8.27%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015644
$0.000000000000000000015644$0.000000000000000000015644

+1,983.08%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000013
$0.000000000000013$0.000000000000013

+160.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003255
$0.0003255$0.0003255

+63.32%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000089
$0.0000000000000000000089$0.0000000000000000000089

+56.14%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0557
$0.0557$0.0557

+54.72%