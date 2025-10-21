FARMAI（FARMAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.005405 $ 0.005405 $ 0.005405 24H最低价 $ 0.0057 $ 0.0057 $ 0.0057 24H最高价 24H最低价 $ 0.005405$ 0.005405 $ 0.005405 24H最高价 $ 0.0057$ 0.0057 $ 0.0057 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -1.65% 涨跌幅（1D） -0.19% 漲跌幅（7D） +79.85% 漲跌幅（7D） +79.85%

FARMAI（FARMAI）当前实时价格为 $ 0.005561。过去 24 小时内，FARMAI 的交易价格在 $ 0.005405 至 $ 0.0057 之间波动，市场活跃度显著。FARMAI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，FARMAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.65%，过去 24 小时内变动为 -0.19%，过去 7 天内累计变动为 +79.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FARMAI（FARMAI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 718.08K$ 718.08K $ 718.08K 完全稀释市值 $ 656.20K$ 656.20K $ 656.20K 流通量 ---- -- 总供应量 118,000,000 118,000,000 118,000,000 所属公链 BSC

FARMAI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 718.08K。FARMAI 的流通量为 --，总供应量是 118000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 656.20K。