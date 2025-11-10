快速了解 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

$FACY 是 AI Seer 旗下事实核查平台 Facticity 的代币，用于奖励社区。平台每周约 3000 活跃用户，包括科研和政府机构。其机器人 @ArAIstotle 负责 Web3 领域事实核查。9 月 9 日起解锁 16.7% 代币，按积分分配，积分可通过持币、与机器人互动或提供正确信息获得。

$FACY 是 AI Seer 旗下事实核查平台 Facticity 的代币，用于奖励社区。平台每周约 3000 活跃用户，包括科研和政府机构。其机器人 @ArAIstotle 负责 Web3 领域事实核查。9 月 9 日起解锁 16.7% 代币，按积分分配，积分可通过持币、与机器人互动或提供正确信息获得。

现在您已经了解了 FACY 代币经济模型的功能，赶快查看 FACY 代币的实时价格 吧！

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

已创建或将要创建的 FACY 代币的最大数量。

了解 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

如何购买 FACY 想将 ArAIstotlebyVirtuals（FACY）添加到您的投资组合中吗？MEXC 提供多种购买 FACY 的方式，包括信用卡、银行转账和点对点交易。无论您是新手还是专业用户，MEXC 都能让您轻松、安全地购买加密货币。 立即了解如何在 MEXC 上购买 FACY！

ArAIstotlebyVirtuals（FACY）价格历史 分析 FACY 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。 立即查看 FACY 的价格历史！