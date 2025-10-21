Exotic Markets（EXO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.199 24H最高价 $ 1.364 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -1.60% 涨跌幅（1D） -2.19% 漲跌幅（7D） -10.53%

Exotic Markets（EXO）当前实时价格为 $ 1.292。过去 24 小时内，EXO 的交易价格在 $ 1.199 至 $ 1.364 之间波动，市场活跃度显著。EXO 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，EXO 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.60%，过去 24 小时内变动为 -2.19%，过去 7 天内累计变动为 -10.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Exotic Markets（EXO）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 61.83K 完全稀释市值 $ 0.00 流通量 ---- 总供应量 ---- 所属公链 SOL

Exotic Markets 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.83K。EXO 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。