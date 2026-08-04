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EUR (EUR) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1.1539 -- +0.06% +0.95% -0.73%

EUR 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 EUR 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 6 中立 5 买入 15 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 1 买入 13 技术指标 : 卖出 卖出 6 中立 4 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1.1541 1.154 R2 1.154 1.154 R1 1.154 1.154 PP 1.1539 1.1539 S1 1.1539 1.1539 S2 1.1538 1.1539 S3 1.1538 1.1538

EUR 市场信号 当前净挂单量 -0.02M $5.39 M $5.41 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.12M 3日主动买入 $0.73 M 3日主动卖出 $0.85 M 7日主动买卖差额 -0.15M 7日主动买入 $1.20 M 7日主动卖出 $1.35 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 EUR资金流向 净流入 EURUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$2.34 M 1.15 2026-08-13 $0.17 M 1.15 2026-08-12 $5.61 M 1.16 2026-08-11 $4.00 M 1.15 2026-08-10 $3.60 M 1.16 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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