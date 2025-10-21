Etarn（ETAN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01381 $ 0.01381 $ 0.01381 24H最低价 $ 0.01482 $ 0.01482 $ 0.01482 24H最高价 24H最低价 $ 0.01381$ 0.01381 $ 0.01381 24H最高价 $ 0.01482$ 0.01482 $ 0.01482 历史最高 $ 0.09926169822293524$ 0.09926169822293524 $ 0.09926169822293524 最低价 $ 0.06178386169721456$ 0.06178386169721456 $ 0.06178386169721456 涨跌幅（1H） +0.82% 涨跌幅（1D） -0.33% 漲跌幅（7D） -9.99% 漲跌幅（7D） -9.99%

Etarn（ETAN）当前实时价格为 $ 0.0146。过去 24 小时内，ETAN 的交易价格在 $ 0.01381 至 $ 0.01482 之间波动，市场活跃度显著。ETAN 的历史最高价为 $ 0.09926169822293524，历史最低价为 $ 0.06178386169721456。

从短期表现来看，ETAN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.82%，过去 24 小时内变动为 -0.33%，过去 7 天内累计变动为 -9.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Etarn（ETAN）市场信息

排名 No.1589 市值 $ 848.88K$ 848.88K $ 848.88K 成交量（24H） $ 179.21K$ 179.21K $ 179.21K 完全稀释市值 $ 14.60M$ 14.60M $ 14.60M 流通量 58.14M 58.14M 58.14M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 5.81% 所属公链 BSC

Etarn 的当前市值为 $ 848.88K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 179.21K。ETAN 的流通量为 58.14M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.60M。