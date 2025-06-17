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EGL1实时价格 (EGL1)
今天 EGL1 (EGL1) 的当前价格为 0.05983 USD，当前市值为 -- USD。 EGL1 兑换USD的价格实时更新。
EGL1的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 120.41K USD
- EGL1在一天内的涨跌幅是 -13.63%
- 它的流通供应量是-- USD。
在获取 MEXC 上从 EGL1兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 EGL1 价格信息的首选平台。
跟踪 EGL1 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0094354
|-13.63%
|30天
|$ +0.02483
|+70.94%
|60天
|$ +0.02483
|+70.94%
|90天
|$ +0.02483
|+70.94%
今天，EGL1 记录了 $ -0.0094354 (-13.63%) 的变化，反映了其最新的市场活动。EGL1 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.02483 (+70.94%)，显示了该代币在短期内的表现。EGL1 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，EGL1 的变化为 $ +0.02483 (+70.94%)，从而更广泛地了解其表现。EGL1 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.02483 (+70.94%)，从而深入了解了代币的长期走势。
探索 EGL1 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.47%
-13.63%
-26.98%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
EGL1在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 EGL1 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
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加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如EGL1、比特币或以太坊。 EGL1未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的EGL1价格预测页面。
追踪EGL1的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估EGL1的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的EGL1价格历史页面。
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|1 EGL1 兑换 VND
₫1,574.42645
|1 EGL1 兑换 AUD
A$0.0915399
|1 EGL1 兑换 GBP
￡0.0436759
|1 EGL1 兑换 EUR
€0.0514538
|1 EGL1 兑换 USD
$0.05983
|1 EGL1 兑换 MYR
RM0.2536792
|1 EGL1 兑换 TRY
₺2.357302
|1 EGL1 兑换 JPY
¥8.6568027
|1 EGL1 兑换 RUB
₽4.696655
|1 EGL1 兑换 INR
₹5.1603375
|1 EGL1 兑换 IDR
Rp980.8195152
|1 EGL1 兑换 KRW
₩81.7349596
|1 EGL1 兑换 PHP
₱3.3977457
|1 EGL1 兑换 EGP
￡E.3.0010728
|1 EGL1 兑换 BRL
R$0.3284667
|1 EGL1 兑换 CAD
C$0.0807705
|1 EGL1 兑换 BDT
৳7.3136192
|1 EGL1 兑换 NGN
₦92.329656
|1 EGL1 兑换 UAH
₴2.4859365
|1 EGL1 兑换 VES
Bs6.10266
|1 EGL1 兑换 PKR
Rs16.9342832
|1 EGL1 兑换 KZT
₸30.6658665
|1 EGL1 兑换 THB
฿1.9456716
|1 EGL1 兑换 TWD
NT$1.764985
|1 EGL1 兑换 AED
د.إ0.2195761
|1 EGL1 兑换 CHF
Fr0.0484623
|1 EGL1 兑换 HKD
HK$0.4690672
|1 EGL1 兑换 MAD
.د.م0.5450513
|1 EGL1 兑换 MXN
$1.1337785
要更深入地了解 EGL1，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
数量
1 EGL1 = 0.05983 USD
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