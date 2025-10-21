EtherFloki（EFLOKI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000004148 $ 0.0000004148 $ 0.0000004148 24H最低价 $ 0.0000004155 $ 0.0000004155 $ 0.0000004155 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000004148$ 0.0000004148 $ 0.0000004148 24H最高价 $ 0.0000004155$ 0.0000004155 $ 0.0000004155 历史最高 $ 0.000016875718926705$ 0.000016875718926705 $ 0.000016875718926705 最低价 $ 0.000000363933739402$ 0.000000363933739402 $ 0.000000363933739402 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） +10.69% 漲跌幅（7D） +10.69%

EtherFloki（EFLOKI）当前实时价格为 $ 0.000000415。过去 24 小时内，EFLOKI 的交易价格在 $ 0.0000004148 至 $ 0.0000004155 之间波动，市场活跃度显著。EFLOKI 的历史最高价为 $ 0.000016875718926705，历史最低价为 $ 0.000000363933739402。

从短期表现来看，EFLOKI 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 +10.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

EtherFloki（EFLOKI）市场信息

排名 No.9063 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 66.37K$ 66.37K $ 66.37K 完全稀释市值 $ 415.00K$ 415.00K $ 415.00K 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 总供应量 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 ETH

EtherFloki 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.37K。EFLOKI 的流通量为 0.00，总供应量是 500000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 415.00K。