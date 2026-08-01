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Edge 当前实时价格为 0.06242 USD。EDGE1 市值为 15,799,006.0519588605008 USD。追踪Malaysia的 EDGE1 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Edge 当前实时价格为 0.06242 USD。EDGE1 市值为 15,799,006.0519588605008 USD。追踪Malaysia的 EDGE1 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Edge实时价格 (EDGE1)

1 EDGE1 兑换为 USD 的实时价格：

$0.06246
$0.06246$0.06246
+0.09%1D
USD
Edge (EDGE1) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:41:12 (UTC+8)

Edge 今日价格

Edge (EDGE1) 今日实时价格为 $ 0.06242，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 EDGE1 兑 USD 的汇率为 $ 0.06242 每 EDGE1。

Edge 目前市值在 $ 15.80M 排名第 #782，流通供应量为 253.11M EDGE1。过去 24 小时内，EDGE1 的交易价格在 $ 0.06234（低点）和 $ 0.06397（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.9128667392523326，而历史最低价为 $ 0.02784263805725042

短期表现方面，EDGE1 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -0.31%。过去一天，总交易量达到 $ 54.76K

Edge（EDGE1）市场信息

No.782

$ 15.80M
$ 15.80M$ 15.80M

$ 54.76K
$ 54.76K$ 54.76K

$ 62.42M
$ 62.42M$ 62.42M

253.11M
253.11M 253.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.31%

BASE

Edge 的当前市值为 $ 15.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.76K。EDGE1 的流通量为 253.11M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.42M

Edge 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.06234
$ 0.06234$ 0.06234
24H最低价
$ 0.06397
$ 0.06397$ 0.06397
24H最高价

$ 0.06234
$ 0.06234$ 0.06234

$ 0.06397
$ 0.06397$ 0.06397

$ 0.9128667392523326
$ 0.9128667392523326$ 0.9128667392523326

$ 0.02784263805725042
$ 0.02784263805725042$ 0.02784263805725042

-0.07%

+0.09%

-0.31%

-0.31%

Edge（EDGE1）价格历史 USD

跟踪 Edge 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000562+0.09%
30天$ -0.00511-7.57%
60天$ -0.00296-4.53%
90天$ -0.04072-39.49%
Edge 今日价格变化

今天，EDGE1 记录了 $ +0.0000562 (+0.09%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Edge 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00511 (-7.57%)，显示了该代币在短期内的表现。

Edge 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，EDGE1 的变化为 $ -0.00296 (-4.53%)，从而更广泛地了解其表现。

Edge 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.04072 (-39.49%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Edge（EDGE1）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Edge 价格历史页面

Edge 分析

本分析利用人工智能模型评估 Edge 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Edge 的价格？

Edge（EDGE）的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. 技术发展与平台更新
4. 合作伙伴公告与采用率
5. 影响注重隐私的加密货币的监管消息
6. 其他边缘计算及隐私币的竞争
7. 供需关系动态
8. 投资者投机行为与大户资金动向
9. 与DeFi协议和服务的整合
10. 整体经济状况与风险偏好

为什么人们想知道 Edge 今天的价格？

人们希望了解今天的Edge（EDGE）价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、进行投资组合管理以及把握市场时机。交易者需要实时价格，以便在最佳时机买入或卖出。投资者则会每日追踪持仓表现，以评估其资产价值及潜在的收益或亏损。

Edge 的价格预测

Edge（EDGE1）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，EDGE1 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Edge (EDGE1) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Edge 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Edge 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Edge 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 EDGE1 2026–2027 年价格的预测。

关于 Edge

Edge (EDGE) 是一个利用区块链技术提供安全、私密和可扩展解决方案的去中心化平台，主要用于支持去中心化应用程序（DApps）的开发和运营，特别关注边缘计算。边缘计算旨在将计算和数据存储更接近所需位置，以提高响应时间并节省带宽。EDGE 代币在平台的生态系统中用于各种目的，例如奖励网络参与者和促进交易。该平台采用权益证明（PoS）共识模型运行，该模型以其能源效率和可扩展性而广为人知。

如何在Malaysia购买和投资 Edge

准备好开始使用 Edge 了吗？在 MEXC 购买 EDGE1 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Edge 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Edge (EDGE1) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Edge 将立即存入您的钱包。
Edge (EDGE1) 购买教程

Edge 能做什么？

拥有 Edge 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Edge (EDGE1) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Edge (EDGE1)

Definitive 是一款面向链上代币的高级交易平台，支持多链资产交易并提供多样化的订单类型，包括市价单、限价单、止损单和TWAP（时间加权平均）订单。平台通过智能路由技术聚合100多个去中心化交易所（DEX）和流动性池，确保用户获得最优价格与回报。该团队由Coinbase前交易业务核心成员创立，并获顶尖行业投资机构支持。平台生态代币$EDGE具备实用功能，质押后可解锁Definitive的高级交易特权。

Edge资源

要更深入地了解 Edge，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Edge网站
区块查询

人们还问：关于Edge的其他问题

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Edge（EDGE1）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Edge 的更多信息

EDGE1USDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 EDGE1。在 MEXC 上探索 EDGE1USDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Edge (EDGE1) 市场

探索现货和合约市场，查看 Edge 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
EDGE1/USDT
$0.06244
$0.06244$0.06244
+0.03%
875.46K (USDT)

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AI Router Protocol

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Thinking Cat

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$0.2301$0.2301

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DAPPOS

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$0.27681$0.27681

-0.53%

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Epic Chain

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+6.54%

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Isekai Blade

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$0.041702$0.041702

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ETHFI

$0.4224
$0.4224$0.4224

+5.57%

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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