Edge 今日价格

Edge (EDGE1) 今日实时价格为 $ 0.06242，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 EDGE1 兑 USD 的汇率为 $ 0.06242 每 EDGE1。

Edge 目前市值在 $ 15.80M 排名第 #782，流通供应量为 253.11M EDGE1。过去 24 小时内，EDGE1 的交易价格在 $ 0.06234（低点）和 $ 0.06397（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.9128667392523326，而历史最低价为 $ 0.02784263805725042。

短期表现方面，EDGE1 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -0.31%。过去一天，总交易量达到 $ 54.76K。

Edge（EDGE1）市场信息

排名 No.782 市值 $ 15.80M$ 15.80M $ 15.80M 成交量（24H） $ 54.76K$ 54.76K $ 54.76K 完全稀释市值 $ 62.42M$ 62.42M $ 62.42M 流通量 253.11M 253.11M 253.11M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.31% 所属公链 BASE

Edge 的当前市值为 $ 15.80M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.76K。EDGE1 的流通量为 253.11M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 62.42M。