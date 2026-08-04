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edgeX (EDGE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.3329 -- -13.63% -14.58% -73.86%

EdgeX 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 EdgeX 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 7 中立 2 买入 17 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 2 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.3338 0.3335 R2 0.3335 0.3333 R1 0.3333 0.3332 PP 0.333 0.333 S1 0.3328 0.3328 S2 0.3325 0.3327 S3 0.3323 0.3325

EdgeX 市场信号 当前净挂单量 -1.00M $6.28 M $7.28 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.11 M 3日主动卖出 $0.11 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $0.44 M 7日主动卖出 $0.44 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 EdgeX资金流向 净流入 EDGEUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 0.33 2026-08-13 $0.01 M 0.33 2026-08-12 $0.07 M 0.35 2026-08-11 $0.07 M 0.36 2026-08-10 $0.09 M 0.39 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 edgeX (EDGE) 市场 探索现货和合约市场，查看 edgeX 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 EDGE / USDC $0.3323 $0.3323 $0.3323 +0.12% 164.63K (USDT) 去交易 EDGE / USDT $0.3326 $0.3326 $0.3326 +0.15% 799.14K (USDT) 去交易