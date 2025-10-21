Eagles（EAGLES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000017059 $ 0.00000017059 $ 0.00000017059 24H最低价 $ 0.00000021105 $ 0.00000021105 $ 0.00000021105 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000017059$ 0.00000017059 $ 0.00000017059 24H最高价 $ 0.00000021105$ 0.00000021105 $ 0.00000021105 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -13.99% 漲跌幅（7D） -11.24% 漲跌幅（7D） -11.24%

Eagles（EAGLES）当前实时价格为 $ 0.00000017059。过去 24 小时内，EAGLES 的交易价格在 $ 0.00000017059 至 $ 0.00000021105 之间波动，市场活跃度显著。EAGLES 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，EAGLES 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -13.99%，过去 7 天内累计变动为 -11.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eagles（EAGLES）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 118.93$ 118.93 $ 118.93 完全稀释市值 $ 1.33K$ 1.33K $ 1.33K 流通量 ---- -- 总供应量 7,777,692,918 7,777,692,918 7,777,692,918 所属公链 SOL

Eagles 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 118.93。EAGLES 的流通量为 --，总供应量是 7777692918，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.33K。