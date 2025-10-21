Eagles 当前实时价格为 0.00000017059 USD。跟踪 EAGLES 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 EAGLES 价格趋势。Eagles 当前实时价格为 0.00000017059 USD。跟踪 EAGLES 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 EAGLES 价格趋势。

Eagles 图标

Eagles实时价格 (EAGLES)

1 EAGLES 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00000017059
-13.99%1D
USD
Eagles (EAGLES) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:25:10 (UTC+8)

Eagles（EAGLES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00000017059
24H最低价
$ 0.00000021105
24H最高价

$ 0.00000017059
$ 0.00000021105
--
--
0.00%

-13.99%

-11.24%

-11.24%

Eagles（EAGLES）当前实时价格为 $ 0.00000017059。过去 24 小时内，EAGLES 的交易价格在 $ 0.00000017059$ 0.00000021105 之间波动，市场活跃度显著。EAGLES 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，EAGLES 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -13.99%，过去 7 天内累计变动为 -11.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Eagles（EAGLES）市场信息

--
$ 118.93
$ 1.33K
--
7,777,692,918
SOL

Eagles 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 118.93。EAGLES 的流通量为 --，总供应量是 7777692918，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.33K

Eagles（EAGLES）价格历史 USD

跟踪 Eagles 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000000277474-13.99%
30天$ -0.00000027664-61.86%
60天$ -0.00015062941-99.89%
90天$ -0.00999982941-100.00%
Eagles 今日价格变化

今天，EAGLES 记录了 $ -0.0000000277474 (-13.99%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Eagles 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00000027664 (-61.86%)，显示了该代币在短期内的表现。

Eagles 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，EAGLES 的变化为 $ -0.00015062941 (-99.89%)，从而更广泛地了解其表现。

Eagles 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00999982941 (-100.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Eagles（EAGLES）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Eagles 价格历史页面

什么是Eagles (EAGLES)

EAGLES 是一个大胆的、由人工智能驱动的 meme 币运动，在喧嚣中脱颖而出。它基于 Solana 构建，将社区、乐趣和财务自由融为一体。EAGLES 的口号是“让我们让 Eagles 再次伟大”，它将智能 AI 角色与引人入胜的活动相结合，重新定义 meme 币文化。

Eagles在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Eagles 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 EAGLES 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Eagles 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Eagles 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Eagles 价格预测 (USD)

Eagles（EAGLES）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Eagles（EAGLES）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Eagles 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Eagles 价格预测

Eagles（EAGLES）代币经济

了解 Eagles（EAGLES）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 EAGLES 代币的完整经济学

如何购买Eagles (EAGLES)

正在寻找如何购买 Eagles？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Eagles。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

EAGLES 兑换为当地货币

Eagles资源

要更深入地了解 Eagles，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Eagles网站
区块查询

人们还问：关于Eagles的其他问题

Eagles（EAGLES）今日价格是多少？
EAGLES 实时价格为 0.00000017059 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 EAGLES 兑 USD 的价格是多少？
当前 EAGLES 兑 USD 的价格为 $ 0.00000017059。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Eagles 的市值是多少？
EAGLES 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
EAGLES 的流通供应量是多少？
EAGLES 的流通供应量为 -- USD
EAGLES 的历史最高价（ATH）是多少？
EAGLES 的历史最高价是 -- USD
EAGLES 的历史最低价（ATL）是多少？
EAGLES 的历史最低价是 -- USD
EAGLES 的交易量是多少？
EAGLES 的 24 小时实时交易量为 $ 118.93 USD
EAGLES 今年会涨吗？
EAGLES 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 EAGLES 价格预测 获取更深入的分析。
Eagles（EAGLES）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

