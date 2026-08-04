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Drift Protocol (DRIFT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.01105 -- -8.23% -18.27% -64.42%

Drift Protocol 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Drift Protocol 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈卖出 卖出 21 中立 4 买入 1 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 强烈卖出 卖出 7 中立 4 买入 1 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.01116 0.01113 R2 0.01113 0.01111 R1 0.01111 0.0111 PP 0.01108 0.01108 S1 0.01106 0.01106 S2 0.01103 0.01105 S3 0.01101 0.01103

Drift Protocol 市场信号 当前净挂单量 -0.01M $1.63 M $1.64 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $0.03 M 3日主动卖出 $0.03 M 7日主动买卖差额 0.01M 7日主动买入 $0.11 M 7日主动卖出 $0.10 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Drift Protocol资金流向 净流入 DRIFTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 $0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.08 M 0.01 2026-08-10 -$0.04 M 0.01 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Drift Protocol (DRIFT) 市场 探索现货和合约市场，查看 Drift Protocol 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 DRIFT / USDT $0.01104 $0.01104 $0.01104 -1.25% 4.78M (USDT) 去交易