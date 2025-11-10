Dango Planet 是一个基于 BNBChain 的 AI 驱动跨链兑换平台——从比特币上的 BRC20 开始，逐步扩展到 EVM 链、Solana、Sui，并最终覆盖所有网络。只需向我们基于 LLM 的 AI 代理发出自然语言命令，它就会执行兑换，优化交易路线和 Gas 费用，并实时发送买入/持有/卖出信号。主要功能：AI 代理与 LLM 集成、跨链桥接与路由、路由与 Gas 优化、实时交易信号、企业级安全。