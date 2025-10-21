DGGO（DGGO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0000269 24H最高价 $ 0.0001088 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.34% 涨跌幅（1D） -21.31% 漲跌幅（7D） -99.35%

DGGO（DGGO）当前实时价格为 $ 0.0000299。过去 24 小时内，DGGO 的交易价格在 $ 0.0000269 至 $ 0.0001088 之间波动，市场活跃度显著。DGGO 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，DGGO 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.34%，过去 24 小时内变动为 -21.31%，过去 7 天内累计变动为 -99.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DGGO（DGGO）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 884.93K 完全稀释市值 $ 0.00 流通量 ---- 总供应量 ---- 所属公链 BSC

DGGO 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 884.93K。DGGO 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。