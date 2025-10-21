Delusional Coin（DELULU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00011324 24H最高价 $ 0.00014778 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） -0.27% 漲跌幅（7D） +59.29%

Delusional Coin（DELULU）当前实时价格为 $ 0.0001459。过去 24 小时内，DELULU 的交易价格在 $ 0.00011324 至 $ 0.00014778 之间波动，市场活跃度显著。DELULU 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，DELULU 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 -0.27%，过去 7 天内累计变动为 +59.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Delusional Coin（DELULU）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 54.29K$ 54.29K $ 54.29K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 SOL

Delusional Coin 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.29K。DELULU 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。