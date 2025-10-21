Delabs Games（DELABS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0072 $ 0.0072 $ 0.0072 24H最低价 $ 0.007509 $ 0.007509 $ 0.007509 24H最高价 24H最低价 $ 0.0072$ 0.0072 $ 0.0072 24H最高价 $ 0.007509$ 0.007509 $ 0.007509 历史最高 $ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548 $ 0.02049703623689548 最低价 $ 0.00694452878312584$ 0.00694452878312584 $ 0.00694452878312584 涨跌幅（1H） -0.03% 涨跌幅（1D） -1.46% 漲跌幅（7D） -2.60% 漲跌幅（7D） -2.60%

Delabs Games（DELABS）当前实时价格为 $ 0.00728。过去 24 小时内，DELABS 的交易价格在 $ 0.0072 至 $ 0.007509 之间波动，市场活跃度显著。DELABS 的历史最高价为 $ 0.02049703623689548，历史最低价为 $ 0.00694452878312584。

从短期表现来看，DELABS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 -1.46%，过去 7 天内累计变动为 -2.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Delabs Games（DELABS）市场信息

排名 No.1378 市值 $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M 成交量（24H） $ 55.55K$ 55.55K $ 55.55K 完全稀释市值 $ 21.84M$ 21.84M $ 21.84M 流通量 750.30M 750.30M 750.30M 最大供应量 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 总供应量 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 流通率 25.01% 所属公链 BSC

Delabs Games 的当前市值为 $ 5.46M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.55K。DELABS 的流通量为 750.30M，总供应量是 3000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.84M。