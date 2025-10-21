Delabs Games 当前实时价格为 0.00728 USD。跟踪 DELABS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DELABS 价格趋势。Delabs Games 当前实时价格为 0.00728 USD。跟踪 DELABS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DELABS 价格趋势。

Delabs Games 图标

Delabs Games实时价格 (DELABS)

1 DELABS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.007283
$0.007283$0.007283
-1.46%1D
USD
Delabs Games (DELABS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:58:10 (UTC+8)

Delabs Games（DELABS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0072
$ 0.0072$ 0.0072
24H最低价
$ 0.007509
$ 0.007509$ 0.007509
24H最高价

$ 0.0072
$ 0.0072$ 0.0072

$ 0.007509
$ 0.007509$ 0.007509

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.00694452878312584
$ 0.00694452878312584$ 0.00694452878312584

-0.03%

-1.46%

-2.60%

-2.60%

Delabs Games（DELABS）当前实时价格为 $ 0.00728。过去 24 小时内，DELABS 的交易价格在 $ 0.0072$ 0.007509 之间波动，市场活跃度显著。DELABS 的历史最高价为 $ 0.02049703623689548，历史最低价为 $ 0.00694452878312584

从短期表现来看，DELABS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 -1.46%，过去 7 天内累计变动为 -2.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Delabs Games（DELABS）市场信息

No.1378

$ 5.46M
$ 5.46M$ 5.46M

$ 55.55K
$ 55.55K$ 55.55K

$ 21.84M
$ 21.84M$ 21.84M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Delabs Games 的当前市值为 $ 5.46M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.55K。DELABS 的流通量为 750.30M，总供应量是 3000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.84M

Delabs Games（DELABS）价格历史 USD

跟踪 Delabs Games 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00010791-1.46%
30天$ -0.000502-6.46%
60天$ -0.00234-24.33%
90天$ -0.00614-45.76%
Delabs Games 今日价格变化

今天，DELABS 记录了 $ -0.00010791 (-1.46%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Delabs Games 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000502 (-6.46%)，显示了该代币在短期内的表现。

Delabs Games 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DELABS 的变化为 $ -0.00234 (-24.33%)，从而更广泛地了解其表现。

Delabs Games 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00614 (-45.76%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Delabs Games（DELABS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Delabs Games 价格历史页面

什么是Delabs Games (DELABS)

Delabs Games 正在重新定义游戏体验 —— 将成熟的 Web2 知名 IP 融入大胆的中核向游戏体验中，并以行动装置优先、社交整合与区块链强化为核心设计理念。

Delabs Games在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Delabs Games 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 DELABS 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Delabs Games 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Delabs Games 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Delabs Games 价格预测 (USD)

Delabs Games（DELABS）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Delabs Games（DELABS）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Delabs Games 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Delabs Games 价格预测

Delabs Games（DELABS）代币经济

了解 Delabs Games（DELABS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 DELABS 代币的完整经济学

如何购买Delabs Games (DELABS)

正在寻找如何购买 Delabs Games？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Delabs Games。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

DELABS 兑换为当地货币

1 Delabs Games（DELABS） to VND
191.5732
1 Delabs Games（DELABS） to AUD
A$0.0110656
1 Delabs Games（DELABS） to GBP
0.00546
1 Delabs Games（DELABS） to EUR
0.006188
1 Delabs Games（DELABS） to USD
$0.00728
1 Delabs Games（DELABS） to MYR
RM0.0307216
1 Delabs Games（DELABS） to TRY
0.3058328
1 Delabs Games（DELABS） to JPY
¥1.11384
1 Delabs Games（DELABS） to ARS
ARS$10.8332952
1 Delabs Games（DELABS） to RUB
0.5794152
1 Delabs Games（DELABS） to INR
0.6394024
1 Delabs Games（DELABS） to IDR
Rp121.3332848
1 Delabs Games（DELABS） to PHP
0.4274816
1 Delabs Games（DELABS） to EGP
￡E.0.3457272
1 Delabs Games（DELABS） to BRL
R$0.0391664
1 Delabs Games（DELABS） to CAD
C$0.0101192
1 Delabs Games（DELABS） to BDT
0.890708
1 Delabs Games（DELABS） to NGN
10.6122016
1 Delabs Games（DELABS） to COP
$28.2169888
1 Delabs Games（DELABS） to ZAR
R.0.1250704
1 Delabs Games（DELABS） to UAH
0.3056872
1 Delabs Games（DELABS） to TZS
T.Sh.17.9752664
1 Delabs Games（DELABS） to VES
Bs1.54336
1 Delabs Games（DELABS） to CLP
$6.86504
1 Delabs Games（DELABS） to PKR
Rs2.0593664
1 Delabs Games（DELABS） to KZT
3.9139464
1 Delabs Games（DELABS） to THB
฿0.2375464
1 Delabs Games（DELABS） to TWD
NT$0.2245152
1 Delabs Games（DELABS） to AED
د.إ0.0267176
1 Delabs Games（DELABS） to CHF
Fr0.0057512
1 Delabs Games（DELABS） to HKD
HK$0.0564928
1 Delabs Games（DELABS） to AMD
֏2.7807416
1 Delabs Games（DELABS） to MAD
.د.م0.0670488
1 Delabs Games（DELABS） to MXN
$0.133952
1 Delabs Games（DELABS） to SAR
ريال0.0273
1 Delabs Games（DELABS） to ETB
Br1.112748
1 Delabs Games（DELABS） to KES
KSh0.9375912
1 Delabs Games（DELABS） to JOD
د.أ0.00516152
1 Delabs Games（DELABS） to PLN
0.0264992
1 Delabs Games（DELABS） to RON
лв0.0318136
1 Delabs Games（DELABS） to SEK
kr0.0682864
1 Delabs Games（DELABS） to BGN
лв0.0122304
1 Delabs Games（DELABS） to HUF
Ft2.4412752
1 Delabs Games（DELABS） to CZK
0.1520792
1 Delabs Games（DELABS） to KWD
د.ك0.00222768
1 Delabs Games（DELABS） to ILS
0.0238784
1 Delabs Games（DELABS） to BOB
Bs0.0501592
1 Delabs Games（DELABS） to AZN
0.012376
1 Delabs Games（DELABS） to TJS
SM0.0677768
1 Delabs Games（DELABS） to GEL
0.0197288
1 Delabs Games（DELABS） to AOA
Kz6.6605448
1 Delabs Games（DELABS） to BHD
.د.ب0.00273728
1 Delabs Games（DELABS） to BMD
$0.00728
1 Delabs Games（DELABS） to DKK
kr0.0467376
1 Delabs Games（DELABS） to HNL
L0.1909544
1 Delabs Games（DELABS） to MUR
0.3313856
1 Delabs Games（DELABS） to NAD
$0.1260896
1 Delabs Games（DELABS） to NOK
kr0.0727272
1 Delabs Games（DELABS） to NZD
$0.0125944
1 Delabs Games（DELABS） to PAB
B/.0.00728
1 Delabs Games（DELABS） to PGK
K0.0310128
1 Delabs Games（DELABS） to QAR
ر.ق0.0264992
1 Delabs Games（DELABS） to RSD
дин.0.7338968
1 Delabs Games（DELABS） to UZS
soʻm87.7108232
1 Delabs Games（DELABS） to ALL
L0.6048952
1 Delabs Games（DELABS） to ANG
ƒ0.0130312
1 Delabs Games（DELABS） to AWG
ƒ0.0130312
1 Delabs Games（DELABS） to BBD
$0.01456
1 Delabs Games（DELABS） to BAM
KM0.0122304
1 Delabs Games（DELABS） to BIF
Fr21.41048
1 Delabs Games（DELABS） to BND
$0.0093912
1 Delabs Games（DELABS） to BSD
$0.00728
1 Delabs Games（DELABS） to JMD
$1.1656736
1 Delabs Games（DELABS） to KHR
29.2369168
1 Delabs Games（DELABS） to KMF
Fr3.08672
1 Delabs Games（DELABS） to LAK
158.2608664
1 Delabs Games（DELABS） to LKR
රු2.2073688
1 Delabs Games（DELABS） to MDL
L0.1244152
1 Delabs Games（DELABS） to MGA
Ar32.79276
1 Delabs Games（DELABS） to MOP
P0.0581672
1 Delabs Games（DELABS） to MVR
0.111384
1 Delabs Games（DELABS） to MWK
MK12.595128
1 Delabs Games（DELABS） to MZN
MT0.465192
1 Delabs Games（DELABS） to NPR
रु1.0205832
1 Delabs Games（DELABS） to PYG
51.26576
1 Delabs Games（DELABS） to RWF
Fr10.54872
1 Delabs Games（DELABS） to SBD
$0.0599872
1 Delabs Games（DELABS） to SCR
0.1009008
1 Delabs Games（DELABS） to SRD
$0.2892344
1 Delabs Games（DELABS） to SVC
$0.0635544
1 Delabs Games（DELABS） to SZL
L0.1260896
1 Delabs Games（DELABS） to TMT
m0.0255528
1 Delabs Games（DELABS） to TND
د.ت0.02135952
1 Delabs Games（DELABS） to TTD
$0.0492856
1 Delabs Games（DELABS） to UGX
Sh25.27616
1 Delabs Games（DELABS） to XAF
Fr4.10592
1 Delabs Games（DELABS） to XCD
$0.019656
1 Delabs Games（DELABS） to XOF
Fr4.10592
1 Delabs Games（DELABS） to XPF
Fr0.74256
1 Delabs Games（DELABS） to BWP
P0.10374
1 Delabs Games（DELABS） to BZD
$0.01456
1 Delabs Games（DELABS） to CVE
$0.6902168
1 Delabs Games（DELABS） to DJF
Fr1.28856
1 Delabs Games（DELABS） to DOP
$0.4657016
1 Delabs Games（DELABS） to DZD
د.ج0.9474192
1 Delabs Games（DELABS） to FJD
$0.0165256
1 Delabs Games（DELABS） to GNF
Fr63.2996
1 Delabs Games（DELABS） to GTQ
Q0.0556192
1 Delabs Games（DELABS） to GYD
$1.5207192
1 Delabs Games（DELABS） to ISK
kr0.88816

Delabs Games资源

要更深入地了解 Delabs Games，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Delabs Games网站
区块查询

人们还问：关于Delabs Games的其他问题

Delabs Games（DELABS）今日价格是多少？
DELABS 实时价格为 0.00728 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 DELABS 兑 USD 的价格是多少？
当前 DELABS 兑 USD 的价格为 $ 0.00728。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Delabs Games 的市值是多少？
DELABS 的市值为 $ 5.46M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
DELABS 的流通供应量是多少？
DELABS 的流通供应量为 750.30M USD
DELABS 的历史最高价（ATH）是多少？
DELABS 的历史最高价是 0.02049703623689548 USD
DELABS 的历史最低价（ATL）是多少？
DELABS 的历史最低价是 0.00694452878312584 USD
DELABS 的交易量是多少？
DELABS 的 24 小时实时交易量为 $ 55.55K USD
DELABS 今年会涨吗？
DELABS 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 DELABS 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:58:10 (UTC+8)

DELABS 兑 USD 计算器

数量

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.00728 USD

交易 DELABS

DELABS/USDT
$0.007283
$0.007283$0.007283
-1.51%

