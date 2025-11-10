DarkStar 是一款有趣的跨平台太空游戏，结合了 Web2 与 Web3 元素。这是一款飞机闯关游戏，非常容易上手——玩家可以透过战斗、首领挑战、自动巡航等方式尽情享受冒险，同时可升级太空船以保持游戏的持续吸引力。游戏内嵌即时 AI 系统，提供动态玩法，包括 AI 辅助任务与个人化策略，让玩家获得独一无二的游戏体验。