DarkStar（DARKSTAR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.14778 24H最高价 $ 0.15317 历史最高 $ 0.161582695041003 最低价 $ 0.055093699723331745 涨跌幅（1H） -0.04% 涨跌幅（1D） +0.57% 漲跌幅（7D） +18.14%

DarkStar（DARKSTAR）当前实时价格为 $ 0.15292。过去 24 小时内，DARKSTAR 的交易价格在 $ 0.14778 至 $ 0.15317 之间波动，市场活跃度显著。DARKSTAR 的历史最高价为 $ 0.161582695041003，历史最低价为 $ 0.055093699723331745。

从短期表现来看，DARKSTAR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.04%，过去 24 小时内变动为 +0.57%，过去 7 天内累计变动为 +18.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DarkStar（DARKSTAR）市场信息

排名 No.561 市值 $ 44.86M 成交量（24H） $ 54.47K 完全稀释市值 $ 152.92M 流通量 293.33M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 流通率 29.33% 所属公链 BSC

DarkStar 的当前市值为 $ 44.86M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.47K。DARKSTAR 的流通量为 293.33M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 152.92M。