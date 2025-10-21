DANGNN DAYA COIN（DANGNN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003686 $ 0.00003686 $ 0.00003686 24H最低价 $ 0.00003705 $ 0.00003705 $ 0.00003705 24H最高价 24H最低价 $ 0.00003686$ 0.00003686 $ 0.00003686 24H最高价 $ 0.00003705$ 0.00003705 $ 0.00003705 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） +0.05% 漲跌幅（7D） +0.18% 漲跌幅（7D） +0.18%

DANGNN DAYA COIN（DANGNN）当前实时价格为 $ 0.00003698。过去 24 小时内，DANGNN 的交易价格在 $ 0.00003686 至 $ 0.00003705 之间波动，市场活跃度显著。DANGNN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，DANGNN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +0.05%，过去 7 天内累计变动为 +0.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DANGNN DAYA COIN（DANGNN）市场信息

市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 51.50K$ 51.50K $ 51.50K 完全稀释市值 $ 369.80K$ 369.80K $ 369.80K 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 DGC

DANGNN DAYA COIN 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.50K。DANGNN 的流通量为 0.00，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 369.80K。