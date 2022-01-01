Cysic (CYS) 今日技术分析 Cysic 分析页面提供由人工智能生成的关于 CYS 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Cysic 分析的信息。 注 册

Cysic (CYS) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1.1272 -- +36.18% +268.00% +120.63%

Cysic 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Cysic 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 16 中立 1 买入 9 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 13 中立 0 买入 1 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 1 买入 8 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1.1234 1.1211 R2 1.1211 1.119 R1 1.1179 1.1177 PP 1.1157 1.1157 S1 1.1125 1.1136 S2 1.1102 1.1123 S3 1.1071 1.1102

Cysic 市场信号 当前净挂单量 -0.15M $2.01 M $2.16 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.74M 3日主动买入 $26.15 M 3日主动卖出 $25.41 M 7日主动买卖差额 0.40M 7日主动买入 $76.86 M 7日主动卖出 $76.47 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Cysic资金流向 净流入 CYSUSDT价格 时间 净流入 价格 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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