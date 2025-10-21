Cycle Network（CYC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.02629 24H最高价 $ 0.02673 历史最高 $ 0.1190066848445152 最低价 $ 0.025305918698313595 涨跌幅（1H） -0.38% 涨跌幅（1D） -0.52% 漲跌幅（7D） -0.53%

Cycle Network（CYC）当前实时价格为 $ 0.02645。过去 24 小时内，CYC 的交易价格在 $ 0.02629 至 $ 0.02673 之间波动，市场活跃度显著。CYC 的历史最高价为 $ 0.1190066848445152，历史最低价为 $ 0.025305918698313595。

从短期表现来看，CYC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.38%，过去 24 小时内变动为 -0.52%，过去 7 天内累计变动为 -0.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cycle Network（CYC）市场信息

排名 No.1528 市值 $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M 成交量（24H） $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K 完全稀释市值 $ 26.45M$ 26.45M $ 26.45M 流通量 153.70M 153.70M 153.70M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 15.37% 所属公链 BSC

Cycle Network 的当前市值为 $ 4.07M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.70K。CYC 的流通量为 153.70M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.45M。