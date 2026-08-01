CRYPGPT 今日价格

CRYPGPT (CRYPGPT) 今日实时价格为 $ 0.05238，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 CRYPGPT 兑 USD 的汇率为 $ 0.05238 每 CRYPGPT。

CRYPGPT 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- CRYPGPT。过去 24 小时内，CRYPGPT 的交易价格在 $ 0.05204（低点）和 $ 0.05257（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，CRYPGPT 在过去一小时内波动了 -0.10%，过去7 天内波动了 -0.44%。过去一天，总交易量达到 $ 31.60K。

CRYPGPT（CRYPGPT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 31.60K$ 31.60K $ 31.60K 完全稀释市值 $ 44.52M$ 44.52M $ 44.52M 流通量 ---- -- 总供应量 850,000,000 850,000,000 850,000,000 所属公链 BSC

CRYPGPT 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31.60K。CRYPGPT 的流通量为 --，总供应量是 850000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.52M。