Credia Layer 是一个由人工智慧驱动的市场情报层，专为交易者设计，能将链上数据、社交动态与市场资讯转化为可执行的交易信号。它协助使用者追踪资金流向、分析市场情绪，并透过即时排名、AI 热点图与策略洞察，识别新兴的市场叙事与趋势。