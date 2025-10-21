Credora 当前实时价格为 0.0000000000000000000000000005 USD。跟踪 CRED 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CRED 价格趋势。Credora 当前实时价格为 0.0000000000000000000000000005 USD。跟踪 CRED 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CRED 价格趋势。

更多关于 CRED

CRED 价格信息

CRED 白皮书

CRED 币种官网

CRED 代币经济

CRED 价格预测

CRED 价格历史

CRED 购买指南

CRED 兑换法币计算

CRED 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Credora 图标

Credora实时价格 (CRED)

1 CRED 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0000000000000000000000000005
$0.0000000000000000000000000005$0.0000000000000000000000000005
-58.33%1D
USD
Credora (CRED) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:24:26 (UTC+8)

Credora（CRED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0000000000000000000000000005
$ 0.0000000000000000000000000005$ 0.0000000000000000000000000005
24H最低价
$ 0.0000000000000000000000000194
$ 0.0000000000000000000000000194$ 0.0000000000000000000000000194
24H最高价

$ 0.0000000000000000000000000005
$ 0.0000000000000000000000000005$ 0.0000000000000000000000000005

$ 0.0000000000000000000000000194
$ 0.0000000000000000000000000194$ 0.0000000000000000000000000194

--
----

--
----

-28.58%

-58.33%

-100.00%

-100.00%

Credora（CRED）当前实时价格为 $ 0.0000000000000000000000000005。过去 24 小时内，CRED 的交易价格在 $ 0.0000000000000000000000000005$ 0.0000000000000000000000000194 之间波动，市场活跃度显著。CRED 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，CRED 在过去 1 小时内的价格变动为 -28.58%，过去 24 小时内变动为 -58.33%，过去 7 天内累计变动为 -100.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Credora（CRED）市场信息

--
----

$ 581.78K
$ 581.78K$ 581.78K

$ 50.00M
$ 50.00M$ 50.00M

--
----

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

BSC

Credora 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 581.78K。CRED 的流通量为 --，总供应量是 100000000000000000000000000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.00M

Credora（CRED）价格历史 USD

跟踪 Credora 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000000000000000000000000007-58.33%
30天$ -0.0000000059899999999999999995-100.00%
60天$ -0.1145999999999999999999999995-100.00%
90天$ -0.0249999999999999999999999995-100.00%
Credora 今日价格变化

今天，CRED 记录了 $ -0.0000000000000000000000000007 (-58.33%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Credora 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0000000059899999999999999995 (-100.00%)，显示了该代币在短期内的表现。

Credora 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CRED 的变化为 $ -0.1145999999999999999999999995 (-100.00%)，从而更广泛地了解其表现。

Credora 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0249999999999999999999999995 (-100.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Credora（CRED）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Credora 价格历史页面

什么是Credora (CRED)

Credora 是一个去中心化的信用管理协议，基于去中心化身份识别（DID）与 AI 智能代理，致力于为 Web3 时代打造动态的信用基础设施。

Credora在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Credora 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 CRED 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Credora 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Credora 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Credora 价格预测 (USD)

Credora（CRED）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Credora（CRED）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Credora 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Credora 价格预测

Credora（CRED）代币经济

了解 Credora（CRED）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CRED 代币的完整经济学

如何购买Credora (CRED)

正在寻找如何购买 Credora？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Credora。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

CRED 兑换为当地货币

1 Credora（CRED） to VND
0.0000000000000000000000131575
1 Credora（CRED） to AUD
A$0.00000000000000000000000000076
1 Credora（CRED） to GBP
0.000000000000000000000000000375
1 Credora（CRED） to EUR
0.000000000000000000000000000425
1 Credora（CRED） to USD
$0.0000000000000000000000000005
1 Credora（CRED） to MYR
RM0.00000000000000000000000000211
1 Credora（CRED） to TRY
0.000000000000000000000000021005
1 Credora（CRED） to JPY
¥0.0000000000000000000000000765
1 Credora（CRED） to ARS
ARS$0.000000000000000000000000744045
1 Credora（CRED） to RUB
0.000000000000000000000000039795
1 Credora（CRED） to INR
0.000000000000000000000000043915
1 Credora（CRED） to IDR
Rp0.00000000000000000000000833333
1 Credora（CRED） to PHP
0.00000000000000000000000002936
1 Credora（CRED） to EGP
￡E.0.000000000000000000000000023745
1 Credora（CRED） to BRL
R$0.00000000000000000000000000269
1 Credora（CRED） to CAD
C$0.000000000000000000000000000695
1 Credora（CRED） to BDT
0.00000000000000000000000006119
1 Credora（CRED） to NGN
0.000000000000000000000000729925
1 Credora（CRED） to COP
$0.00000000000000000000000193798
1 Credora（CRED） to ZAR
R.0.0000000000000000000000000086
1 Credora（CRED） to UAH
0.000000000000000000000000021
1 Credora（CRED） to TZS
T.Sh.0.00000000000000000000000123762
1 Credora（CRED） to VES
Bs0.000000000000000000000000106
1 Credora（CRED） to CLP
$0.000000000000000000000000471
1 Credora（CRED） to PKR
Rs0.00000000000000000000000014128
1 Credora（CRED） to KZT
0.00000000000000000000000026896
1 Credora（CRED） to THB
฿0.00000000000000000000000001632
1 Credora（CRED） to TWD
NT$0.00000000000000000000000001542
1 Credora（CRED） to AED
د.إ0.000000000000000000000000001835
1 Credora（CRED） to CHF
Fr0.000000000000000000000000000395
1 Credora（CRED） to HKD
HK$0.00000000000000000000000000388
1 Credora（CRED） to AMD
֏0.00000000000000000000000019113
1 Credora（CRED） to MAD
.د.م0.000000000000000000000000004605
1 Credora（CRED） to MXN
$0.0000000000000000000000000092
1 Credora（CRED） to SAR
ريال0.000000000000000000000000001875
1 Credora（CRED） to ETB
Br0.00000000000000000000000007637
1 Credora（CRED） to KES
KSh0.000000000000000000000000064455
1 Credora（CRED） to JOD
د.أ0.0000000000000000000000000003545
1 Credora（CRED） to PLN
0.00000000000000000000000000182
1 Credora（CRED） to RON
лв0.000000000000000000000000002185
1 Credora（CRED） to SEK
kr0.000000000000000000000000004695
1 Credora（CRED） to BGN
лв0.00000000000000000000000000084
1 Credora（CRED） to HUF
Ft0.000000000000000000000000167615
1 Credora（CRED） to CZK
0.000000000000000000000000010445
1 Credora（CRED） to KWD
د.ك0.000000000000000000000000000153
1 Credora（CRED） to ILS
0.00000000000000000000000000164
1 Credora（CRED） to BOB
Bs0.00000000000000000000000000345
1 Credora（CRED） to AZN
0.00000000000000000000000000085
1 Credora（CRED） to TJS
SM0.000000000000000000000000004655
1 Credora（CRED） to GEL
0.000000000000000000000000001355
1 Credora（CRED） to AOA
Kz0.000000000000000000000000457455
1 Credora（CRED） to BHD
.د.ب0.000000000000000000000000000188
1 Credora（CRED） to BMD
$0.0000000000000000000000000005
1 Credora（CRED） to DKK
kr0.00000000000000000000000000321
1 Credora（CRED） to HNL
L0.00000000000000000000000001311
1 Credora（CRED） to MUR
0.00000000000000000000000002276
1 Credora（CRED） to NAD
$0.000000000000000000000000008655
1 Credora（CRED） to NOK
kr0.000000000000000000000000005
1 Credora（CRED） to NZD
$0.000000000000000000000000000865
1 Credora（CRED） to PAB
B/.0.0000000000000000000000000005
1 Credora（CRED） to PGK
K0.000000000000000000000000002125
1 Credora（CRED） to QAR
ر.ق0.00000000000000000000000000182
1 Credora（CRED） to RSD
дин.0.000000000000000000000000050435
1 Credora（CRED） to UZS
soʻm0.000000000000000000000006024095
1 Credora（CRED） to ALL
L0.000000000000000000000000041545
1 Credora（CRED） to ANG
ƒ0.000000000000000000000000000895
1 Credora（CRED） to AWG
ƒ0.000000000000000000000000000895
1 Credora（CRED） to BBD
$0.000000000000000000000000001
1 Credora（CRED） to BAM
KM0.00000000000000000000000000084
1 Credora（CRED） to BIF
Fr0.0000000000000000000000014745
1 Credora（CRED） to BND
$0.000000000000000000000000000645
1 Credora（CRED） to BSD
$0.0000000000000000000000000005
1 Credora（CRED） to JMD
$0.000000000000000000000000080085
1 Credora（CRED） to KHR
0.000000000000000000000002016125
1 Credora（CRED） to KMF
Fr0.000000000000000000000000212
1 Credora（CRED） to LAK
0.000000000000000000000010869565
1 Credora（CRED） to LKR
රු0.00000000000000000000000015165
1 Credora（CRED） to MDL
L0.000000000000000000000000008535
1 Credora（CRED） to MGA
Ar0.00000000000000000000000226244
1 Credora（CRED） to MOP
P0.000000000000000000000000003995
1 Credora（CRED） to MVR
0.00000000000000000000000000765
1 Credora（CRED） to MWK
MK0.00000000000000000000000086655
1 Credora（CRED） to MZN
MT0.00000000000000000000000003195
1 Credora（CRED） to NPR
रु0.000000000000000000000000070115
1 Credora（CRED） to PYG
0.000000000000000000000003546
1 Credora（CRED） to RWF
Fr0.0000000000000000000000007245
1 Credora（CRED） to SBD
$0.00000000000000000000000000412
1 Credora（CRED） to SCR
0.00000000000000000000000000695
1 Credora（CRED） to SRD
$0.000000000000000000000000019865
1 Credora（CRED） to SVC
$0.000000000000000000000000004365
1 Credora（CRED） to SZL
L0.000000000000000000000000008655
1 Credora（CRED） to TMT
m0.000000000000000000000000001755
1 Credora（CRED） to TND
د.ت0.0000000000000000000000000014665
1 Credora（CRED） to TTD
$0.00000000000000000000000000339
1 Credora（CRED） to UGX
Sh0.000000000000000000000001736
1 Credora（CRED） to XAF
Fr0.000000000000000000000000282
1 Credora（CRED） to XCD
$0.00000000000000000000000000135
1 Credora（CRED） to XOF
Fr0.000000000000000000000000282
1 Credora（CRED） to XPF
Fr0.000000000000000000000000051
1 Credora（CRED） to BWP
P0.00000000000000000000000000713
1 Credora（CRED） to BZD
$0.000000000000000000000000001
1 Credora（CRED） to CVE
$0.00000000000000000000000004746
1 Credora（CRED） to DJF
Fr0.0000000000000000000000000885
1 Credora（CRED） to DOP
$0.000000000000000000000000032
1 Credora（CRED） to DZD
د.ج0.000000000000000000000000065075
1 Credora（CRED） to FJD
$0.000000000000000000000000001135
1 Credora（CRED） to GNF
Fr0.0000000000000000000000043475
1 Credora（CRED） to GTQ
Q0.000000000000000000000000003825
1 Credora（CRED） to GYD
$0.00000000000000000000000010449
1 Credora（CRED） to ISK
kr0.000000000000000000000000061

Credora资源

要更深入地了解 Credora，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Credora网站
区块查询

人们还问：关于Credora的其他问题

Credora（CRED）今日价格是多少？
CRED 实时价格为 0.0000000000000000000000000005 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CRED 兑 USD 的价格是多少？
当前 CRED 兑 USD 的价格为 $ 0.0000000000000000000000000005。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Credora 的市值是多少？
CRED 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CRED 的流通供应量是多少？
CRED 的流通供应量为 -- USD
CRED 的历史最高价（ATH）是多少？
CRED 的历史最高价是 -- USD
CRED 的历史最低价（ATL）是多少？
CRED 的历史最低价是 -- USD
CRED 的交易量是多少？
CRED 的 24 小时实时交易量为 $ 581.78K USD
CRED 今年会涨吗？
CRED 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CRED 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:24:26 (UTC+8)

Credora（CRED）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,303.30
$114,303.30$114,303.30

+0.53%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,132.44
$4,132.44$4,132.44

+1.40%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03809
$0.03809$0.03809

-4.53%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4257
$5.4257$5.4257

-13.05%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.97
$198.97$198.97

-0.29%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,132.44
$4,132.44$4,132.44

+1.40%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,303.30
$114,303.30$114,303.30

+0.53%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.97
$198.97$198.97

-0.29%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6370
$2.6370$2.6370

-0.13%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20415
$0.20415$0.20415

+0.54%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0169
$0.0169$0.0169

-71.83%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000016000
$0.000000000000000000016000$0.000000000000000000016000

+2,030.49%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000020
$0.000000000000020$0.000000000000020

+300.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003108
$0.0003108$0.0003108

+55.94%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0540
$0.0540$0.0540

+50.00%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%