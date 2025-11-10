Circle xStock (CRCLx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪凭证。 CRCLx 追踪 Circle Internet Group（标的资产）的价格。 CRCLx 旨在为符合资格的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 Circle Internet Group 股价追踪管道，同时保留区块链技术的优势。