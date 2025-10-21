Circle xStock（CRCLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 140.47 24H最高价 $ 142.69 历史最高 $ 258.3037707311062 最低价 $ 108.7001141157051 涨跌幅（1H） +0.54% 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） +8.79%

Circle xStock（CRCLX）当前实时价格为 $ 141.97。过去 24 小时内，CRCLX 的交易价格在 $ 140.47 至 $ 142.69 之间波动，市场活跃度显著。CRCLX 的历史最高价为 $ 258.3037707311062，历史最低价为 $ 108.7001141157051。

从短期表现来看，CRCLX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.54%，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 +8.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Circle xStock（CRCLX）市场信息

排名 No.1106 市值 $ 11.30M 成交量（24H） $ 56.50K 完全稀释市值 $ 11.30M 流通量 79.60K 总供应量 79,598.43789643 所属公链 SOL

Circle xStock 的当前市值为 $ 11.30M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.50K。CRCLX 的流通量为 79.60K，总供应量是 79598.43789643，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.30M。