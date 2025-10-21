Circle Internet（CRCLON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 140.34 $ 140.34 $ 140.34 24H最低价 $ 146.27 $ 146.27 $ 146.27 24H最高价 24H最低价 $ 140.34$ 140.34 $ 140.34 24H最高价 $ 146.27$ 146.27 $ 146.27 历史最高 $ 157.6281918017911$ 157.6281918017911 $ 157.6281918017911 最低价 $ 108.2495922443734$ 108.2495922443734 $ 108.2495922443734 涨跌幅（1H） -0.58% 涨跌幅（1D） -1.38% 漲跌幅（7D） +7.92% 漲跌幅（7D） +7.92%

Circle Internet（CRCLON）当前实时价格为 $ 140.76。过去 24 小时内，CRCLON 的交易价格在 $ 140.34 至 $ 146.27 之间波动，市场活跃度显著。CRCLON 的历史最高价为 $ 157.6281918017911，历史最低价为 $ 108.2495922443734。

从短期表现来看，CRCLON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.58%，过去 24 小时内变动为 -1.38%，过去 7 天内累计变动为 +7.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Circle Internet（CRCLON）市场信息

排名 No.1895 市值 $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M 成交量（24H） $ 56.08K$ 56.08K $ 56.08K 完全稀释市值 $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M 流通量 12.61K 12.61K 12.61K 总供应量 12,612.55192457 12,612.55192457 12,612.55192457 所属公链 ETH

Circle Internet 的当前市值为 $ 1.78M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.08K。CRCLON 的流通量为 12.61K，总供应量是 12612.55192457，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.78M。