Coinbase xStock (COINx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币发行的追踪凭证。COINx 追踪 Coinbase Global, Inc.（标的资产）的价格。COINx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 Coinbase Global, Inc. 股价追踪渠道，同时保留区块链技术的优势。