Coinbase xStock（COINX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 353.09 $ 353.09 $ 353.09 24H最低价 $ 359.27 $ 359.27 $ 359.27 24H最高价 24H最低价 $ 353.09$ 353.09 $ 353.09 24H最高价 $ 359.27$ 359.27 $ 359.27 历史最高 $ 444.5539034948311$ 444.5539034948311 $ 444.5539034948311 最低价 $ 292.4649785882087$ 292.4649785882087 $ 292.4649785882087 涨跌幅（1H） -0.31% 涨跌幅（1D） -0.06% 漲跌幅（7D） +4.96% 漲跌幅（7D） +4.96%

Coinbase xStock（COINX）当前实时价格为 $ 355.27。过去 24 小时内，COINX 的交易价格在 $ 353.09 至 $ 359.27 之间波动，市场活跃度显著。COINX 的历史最高价为 $ 444.5539034948311，历史最低价为 $ 292.4649785882087。

从短期表现来看，COINX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.31%，过去 24 小时内变动为 -0.06%，过去 7 天内累计变动为 +4.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Coinbase xStock（COINX）市场信息

排名 No.1166 市值 $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M 成交量（24H） $ 61.77K$ 61.77K $ 61.77K 完全稀释市值 $ 9.59M$ 9.59M $ 9.59M 流通量 27.00K 27.00K 27.00K 最大供应量 ---- -- 总供应量 26,999.99653448 26,999.99653448 26,999.99653448 所属公链 SOL

Coinbase xStock 的当前市值为 $ 9.59M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.77K。COINX 的流通量为 27.00K，总供应量是 26999.99653448，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.59M。