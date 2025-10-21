Coinbase 当前实时价格为 353.09 USD。跟踪 COINON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COINON 价格趋势。Coinbase 当前实时价格为 353.09 USD。跟踪 COINON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COINON 价格趋势。

Coinbase 图标

Coinbase实时价格 (COINON)

1 COINON 兑换为 USD 的实时价格：

$353.09
$353.09
-0.26%1D
USD
Coinbase (COINON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:24:19 (UTC+8)

Coinbase（COINON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 351.7
$ 351.7
24H最低价
$ 359.28
$ 359.28
24H最高价

$ 351.7
$ 351.7

$ 359.28
$ 359.28

$ 398.53963644307055
$ 398.53963644307055

$ 293.6694422926958
$ 293.6694422926958

-1.13%

-0.26%

+5.74%

+5.74%

Coinbase（COINON）当前实时价格为 $ 353.09。过去 24 小时内，COINON 的交易价格在 $ 351.7$ 359.28 之间波动，市场活跃度显著。COINON 的历史最高价为 $ 398.53963644307055，历史最低价为 $ 293.6694422926958

从短期表现来看，COINON 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.13%，过去 24 小时内变动为 -0.26%，过去 7 天内累计变动为 +5.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Coinbase（COINON）市场信息

No.2619

$ 426.63K
$ 426.63K

$ 54.79K
$ 54.79K

$ 426.63K
$ 426.63K

1.21K
1.21K

1,208.27138857
1,208.27138857

ETH

Coinbase 的当前市值为 $ 426.63K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.79K。COINON 的流通量为 1.21K，总供应量是 1208.27138857，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 426.63K

Coinbase（COINON）价格历史 USD

跟踪 Coinbase 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.9204-0.26%
30天$ +41.05+13.15%
60天$ +103.09+41.23%
90天$ +103.09+41.23%
Coinbase 今日价格变化

今天，COINON 记录了 $ -0.9204 (-0.26%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Coinbase 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +41.05 (+13.15%)，显示了该代币在短期内的表现。

Coinbase 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，COINON 的变化为 $ +103.09 (+41.23%)，从而更广泛地了解其表现。

Coinbase 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +103.09 (+41.23%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Coinbase（COINON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Coinbase 价格历史页面

什么是Coinbase (COINON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Coinbase在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Coinbase 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 COINON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Coinbase 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Coinbase 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Coinbase 价格预测 (USD)

Coinbase（COINON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Coinbase（COINON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Coinbase 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Coinbase 价格预测

Coinbase（COINON）代币经济

了解 Coinbase（COINON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 COINON 代币的完整经济学

如何购买Coinbase (COINON)

正在寻找如何购买 Coinbase？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Coinbase。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

COINON 兑换为当地货币

1 Coinbase（COINON） to VND
9,291,563.35
1 Coinbase（COINON） to AUD
A$536.6968
1 Coinbase（COINON） to GBP
264.8175
1 Coinbase（COINON） to EUR
300.1265
1 Coinbase（COINON） to USD
$353.09
1 Coinbase（COINON） to MYR
RM1,490.0398
1 Coinbase（COINON） to TRY
14,833.3109
1 Coinbase（COINON） to JPY
¥54,022.77
1 Coinbase（COINON） to ARS
ARS$525,429.6981
1 Coinbase（COINON） to RUB
28,102.4331
1 Coinbase（COINON） to INR
31,011.8947
1 Coinbase（COINON） to IDR
Rp5,884,830.9794
1 Coinbase（COINON） to PHP
20,733.4448
1 Coinbase（COINON） to EGP
￡E.16,768.2441
1 Coinbase（COINON） to BRL
R$1,899.6242
1 Coinbase（COINON） to CAD
C$490.7951
1 Coinbase（COINON） to BDT
43,211.1542
1 Coinbase（COINON） to NGN
515,458.4365
1 Coinbase（COINON） to COP
$1,368,562.7164
1 Coinbase（COINON） to ZAR
R.6,073.148
1 Coinbase（COINON） to UAH
14,829.78
1 Coinbase（COINON） to TZS
T.Sh.873,982.4916
1 Coinbase（COINON） to VES
Bs74,855.08
1 Coinbase（COINON） to CLP
$332,610.78
1 Coinbase（COINON） to PKR
Rs99,769.1104
1 Coinbase（COINON） to KZT
189,934.1728
1 Coinbase（COINON） to THB
฿11,524.8576
1 Coinbase（COINON） to TWD
NT$10,889.2956
1 Coinbase（COINON） to AED
د.إ1,295.8403
1 Coinbase（COINON） to CHF
Fr278.9411
1 Coinbase（COINON） to HKD
HK$2,739.9784
1 Coinbase（COINON） to AMD
֏134,972.1834
1 Coinbase（COINON） to MAD
.د.م3,251.9589
1 Coinbase（COINON） to MXN
$6,496.856
1 Coinbase（COINON） to SAR
ريال1,324.0875
1 Coinbase（COINON） to ETB
Br53,930.9666
1 Coinbase（COINON） to KES
KSh45,516.8319
1 Coinbase（COINON） to JOD
د.أ250.34081
1 Coinbase（COINON） to PLN
1,285.2476
1 Coinbase（COINON） to RON
лв1,543.0033
1 Coinbase（COINON） to SEK
kr3,315.5151
1 Coinbase（COINON） to BGN
лв593.1912
1 Coinbase（COINON） to HUF
Ft118,366.3607
1 Coinbase（COINON） to CZK
7,376.0501
1 Coinbase（COINON） to KWD
د.ك108.04554
1 Coinbase（COINON） to ILS
1,158.1352
1 Coinbase（COINON） to BOB
Bs2,436.321
1 Coinbase（COINON） to AZN
600.253
1 Coinbase（COINON） to TJS
SM3,287.2679
1 Coinbase（COINON） to GEL
956.8739
1 Coinbase（COINON） to AOA
Kz323,045.5719
1 Coinbase（COINON） to BHD
.د.ب132.76184
1 Coinbase（COINON） to BMD
$353.09
1 Coinbase（COINON） to DKK
kr2,266.8378
1 Coinbase（COINON） to HNL
L9,258.0198
1 Coinbase（COINON） to MUR
16,072.6568
1 Coinbase（COINON） to NAD
$6,111.9879
1 Coinbase（COINON） to NOK
kr3,530.9
1 Coinbase（COINON） to NZD
$610.8457
1 Coinbase（COINON） to PAB
B/.353.09
1 Coinbase（COINON） to PGK
K1,500.6325
1 Coinbase（COINON） to QAR
ر.ق1,285.2476
1 Coinbase（COINON） to RSD
дин.35,616.1883
1 Coinbase（COINON） to UZS
soʻm4,254,095.4071
1 Coinbase（COINON） to ALL
L29,338.2481
1 Coinbase（COINON） to ANG
ƒ632.0311
1 Coinbase（COINON） to AWG
ƒ632.0311
1 Coinbase（COINON） to BBD
$706.18
1 Coinbase（COINON） to BAM
KM593.1912
1 Coinbase（COINON） to BIF
Fr1,041,262.41
1 Coinbase（COINON） to BND
$455.4861
1 Coinbase（COINON） to BSD
$353.09
1 Coinbase（COINON） to JMD
$56,554.4253
1 Coinbase（COINON） to KHR
1,423,747.1525
1 Coinbase（COINON） to KMF
Fr149,710.16
1 Coinbase（COINON） to LAK
7,675,869.4117
1 Coinbase（COINON） to LKR
රු107,092.197
1 Coinbase（COINON） to MDL
L6,027.2463
1 Coinbase（COINON） to MGA
Ar1,597,689.8792
1 Coinbase（COINON） to MOP
P2,821.1891
1 Coinbase（COINON） to MVR
5,402.277
1 Coinbase（COINON） to MWK
MK611,940.279
1 Coinbase（COINON） to MZN
MT22,562.451
1 Coinbase（COINON） to NPR
रु49,513.8107
1 Coinbase（COINON） to PYG
2,504,114.28
1 Coinbase（COINON） to RWF
Fr511,627.41
1 Coinbase（COINON） to SBD
$2,909.4616
1 Coinbase（COINON） to SCR
4,907.951
1 Coinbase（COINON） to SRD
$14,028.2657
1 Coinbase（COINON） to SVC
$3,082.4757
1 Coinbase（COINON） to SZL
L6,111.9879
1 Coinbase（COINON） to TMT
m1,239.3459
1 Coinbase（COINON） to TND
د.ت1,035.61297
1 Coinbase（COINON） to TTD
$2,393.9502
1 Coinbase（COINON） to UGX
Sh1,225,928.48
1 Coinbase（COINON） to XAF
Fr199,142.76
1 Coinbase（COINON） to XCD
$953.343
1 Coinbase（COINON） to XOF
Fr199,142.76
1 Coinbase（COINON） to XPF
Fr36,015.18
1 Coinbase（COINON） to BWP
P5,035.0634
1 Coinbase（COINON） to BZD
$706.18
1 Coinbase（COINON） to CVE
$33,515.3028
1 Coinbase（COINON） to DJF
Fr62,496.93
1 Coinbase（COINON） to DOP
$22,597.76
1 Coinbase（COINON） to DZD
د.ج45,954.6635
1 Coinbase（COINON） to FJD
$801.5143
1 Coinbase（COINON） to GNF
Fr3,070,117.55
1 Coinbase（COINON） to GTQ
Q2,701.1385
1 Coinbase（COINON） to GYD
$73,788.7482
1 Coinbase（COINON） to ISK
kr43,076.98

Coinbase资源

要更深入地了解 Coinbase，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Coinbase网站
区块查询

人们还问：关于Coinbase的其他问题

Coinbase（COINON）今日价格是多少？
COINON 实时价格为 353.09 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 COINON 兑 USD 的价格是多少？
当前 COINON 兑 USD 的价格为 $ 353.09。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Coinbase 的市值是多少？
COINON 的市值为 $ 426.63K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
COINON 的流通供应量是多少？
COINON 的流通供应量为 1.21K USD
COINON 的历史最高价（ATH）是多少？
COINON 的历史最高价是 398.53963644307055 USD
COINON 的历史最低价（ATL）是多少？
COINON 的历史最低价是 293.6694422926958 USD
COINON 的交易量是多少？
COINON 的 24 小时实时交易量为 $ 54.79K USD
COINON 今年会涨吗？
COINON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 COINON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:24:19 (UTC+8)

Coinbase（COINON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

$353.09
$114,303.30

$4,132.44

$0.03809

$5.4257

$198.97

$4,132.44

$114,303.30

$198.97

$2.6370

$0.20415

$0.00000

$0.00000

$0.0169

$0.000000000000100

$0.010560

$0.000000000000000000016000

$0.000000000000020

$0.0003108

$0.0540

$0.0000000000000000000085

