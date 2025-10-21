Coinbase（COINON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 351.7 $ 351.7 $ 351.7 24H最低价 $ 359.28 $ 359.28 $ 359.28 24H最高价 24H最低价 $ 351.7$ 351.7 $ 351.7 24H最高价 $ 359.28$ 359.28 $ 359.28 历史最高 $ 398.53963644307055$ 398.53963644307055 $ 398.53963644307055 最低价 $ 293.6694422926958$ 293.6694422926958 $ 293.6694422926958 涨跌幅（1H） -1.13% 涨跌幅（1D） -0.26% 漲跌幅（7D） +5.74% 漲跌幅（7D） +5.74%

Coinbase（COINON）当前实时价格为 $ 353.09。过去 24 小时内，COINON 的交易价格在 $ 351.7 至 $ 359.28 之间波动，市场活跃度显著。COINON 的历史最高价为 $ 398.53963644307055，历史最低价为 $ 293.6694422926958。

从短期表现来看，COINON 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.13%，过去 24 小时内变动为 -0.26%，过去 7 天内累计变动为 +5.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Coinbase（COINON）市场信息

排名 No.2619 市值 $ 426.63K$ 426.63K $ 426.63K 成交量（24H） $ 54.79K$ 54.79K $ 54.79K 完全稀释市值 $ 426.63K$ 426.63K $ 426.63K 流通量 1.21K 1.21K 1.21K 总供应量 1,208.27138857 1,208.27138857 1,208.27138857 所属公链 ETH

Coinbase 的当前市值为 $ 426.63K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.79K。COINON 的流通量为 1.21K，总供应量是 1208.27138857，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 426.63K。