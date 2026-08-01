CoinDepo 今日价格

CoinDepo (COINDEPO) 今日实时价格为 $ 0.1136，过去 24 小时内变化了 0.27%。当前 COINDEPO 兑 USD 的汇率为 $ 0.1136 每 COINDEPO。

CoinDepo 目前市值在 $ 28.44M 排名第 #740，流通供应量为 250.32M COINDEPO。过去 24 小时内，COINDEPO 的交易价格在 $ 0.11083（低点）和 $ 0.1141（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0988724198446504，而历史最低价为 $ 0.00224653570457153。

短期表现方面，COINDEPO 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 -1.26%。过去一天，总交易量达到 $ 359.90K。

CoinDepo（COINDEPO）市场信息

排名 No.740 市值 $ 28.44M$ 28.44M $ 28.44M 成交量（24H） $ 359.90K$ 359.90K $ 359.90K 完全稀释市值 $ 113.60M$ 113.60M $ 113.60M 流通量 250.32M 250.32M 250.32M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.03% 所属公链 ETH

CoinDepo 的当前市值为 $ 28.44M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 359.90K。COINDEPO 的流通量为 250.32M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.60M。