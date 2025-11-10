Alliance Games 是一个去中心化网络，它融合了 AI 驱动的游戏创作、区块链集成的多人游戏网络以及分布式工作节点系统，旨在重新定义游戏的构建、托管和变现方式。其原生代币 $COA 为整个生态系统提供动力——开发者可以使用它访问基础设施，节点运营商可以使用它赚取奖励，用户可以使用它进行质押、治理和解锁高级功能。