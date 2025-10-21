Alliance Games 当前实时价格为 0.0054 USD。跟踪 COA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COA 价格趋势。Alliance Games 当前实时价格为 0.0054 USD。跟踪 COA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COA 价格趋势。

更多关于 COA

COA 价格信息

COA 白皮书

COA 币种官网

COA 代币经济

COA 价格预测

COA 价格历史

COA 购买指南

COA 兑换法币计算

COA 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Alliance Games 图标

Alliance Games实时价格 (COA)

1 COA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0054
$0.0054$0.0054
0.00%1D
USD
Alliance Games (COA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:35:55 (UTC+8)

Alliance Games（COA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048
24H最低价
$ 0.00652
$ 0.00652$ 0.00652
24H最高价

$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048

$ 0.00652
$ 0.00652$ 0.00652

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

+4.24%

0.00%

-22.75%

-22.75%

Alliance Games（COA）当前实时价格为 $ 0.0054。过去 24 小时内，COA 的交易价格在 $ 0.0048$ 0.00652 之间波动，市场活跃度显著。COA 的历史最高价为 $ 0.03474769210606202，历史最低价为 $ 0.003300711612594677

从短期表现来看，COA 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.24%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -22.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alliance Games（COA）市场信息

No.1819

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

$ 17.88K
$ 17.88K$ 17.88K

$ 10.80M
$ 10.80M$ 10.80M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Alliance Games 的当前市值为 $ 2.24M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.88K。COA 的流通量为 414.42M，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.80M

Alliance Games（COA）价格历史 USD

跟踪 Alliance Games 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 00.00%
30天$ +0.00188+53.40%
60天$ +0.00061+12.73%
90天$ -0.00537-49.87%
Alliance Games 今日价格变化

今天，COA 记录了 $ 0 (0.00%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Alliance Games 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00188 (+53.40%)，显示了该代币在短期内的表现。

Alliance Games 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，COA 的变化为 $ +0.00061 (+12.73%)，从而更广泛地了解其表现。

Alliance Games 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00537 (-49.87%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Alliance Games（COA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Alliance Games 价格历史页面

什么是Alliance Games (COA)

Alliance Games 是一个去中心化网络，它融合了 AI 驱动的游戏创作、区块链集成的多人游戏网络以及分布式工作节点系统，旨在重新定义游戏的构建、托管和变现方式。其原生代币 $COA 为整个生态系统提供动力——开发者可以使用它访问基础设施，节点运营商可以使用它赚取奖励，用户可以使用它进行质押、治理和解锁高级功能。

Alliance Games在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Alliance Games 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 COA 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Alliance Games 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Alliance Games 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Alliance Games 价格预测 (USD)

Alliance Games（COA）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Alliance Games（COA）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Alliance Games 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Alliance Games 价格预测

Alliance Games（COA）代币经济

了解 Alliance Games（COA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 COA 代币的完整经济学

如何购买Alliance Games (COA)

正在寻找如何购买 Alliance Games？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Alliance Games。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

COA 兑换为当地货币

1 Alliance Games（COA） to VND
142.101
1 Alliance Games（COA） to AUD
A$0.008208
1 Alliance Games（COA） to GBP
0.00405
1 Alliance Games（COA） to EUR
0.00459
1 Alliance Games（COA） to USD
$0.0054
1 Alliance Games（COA） to MYR
RM0.022788
1 Alliance Games（COA） to TRY
0.226854
1 Alliance Games（COA） to JPY
¥0.8262
1 Alliance Games（COA） to ARS
ARS$8.035686
1 Alliance Games（COA） to RUB
0.429678
1 Alliance Games（COA） to INR
0.474282
1 Alliance Games（COA） to IDR
Rp89.999964
1 Alliance Games（COA） to PHP
0.317088
1 Alliance Games（COA） to EGP
￡E.0.256446
1 Alliance Games（COA） to BRL
R$0.029052
1 Alliance Games（COA） to CAD
C$0.007506
1 Alliance Games（COA） to BDT
0.660852
1 Alliance Games（COA） to NGN
7.88319
1 Alliance Games（COA） to COP
$20.930184
1 Alliance Games（COA） to ZAR
R.0.09288
1 Alliance Games（COA） to UAH
0.2268
1 Alliance Games（COA） to TZS
T.Sh.13.366296
1 Alliance Games（COA） to VES
Bs1.1448
1 Alliance Games（COA） to CLP
$5.0868
1 Alliance Games（COA） to PKR
Rs1.525824
1 Alliance Games（COA） to KZT
2.904768
1 Alliance Games（COA） to THB
฿0.176256
1 Alliance Games（COA） to TWD
NT$0.166536
1 Alliance Games（COA） to AED
د.إ0.019818
1 Alliance Games（COA） to CHF
Fr0.004266
1 Alliance Games（COA） to HKD
HK$0.041904
1 Alliance Games（COA） to AMD
֏2.064204
1 Alliance Games（COA） to MAD
.د.م0.049734
1 Alliance Games（COA） to MXN
$0.09936
1 Alliance Games（COA） to SAR
ريال0.02025
1 Alliance Games（COA） to ETB
Br0.824796
1 Alliance Games（COA） to KES
KSh0.696114
1 Alliance Games（COA） to JOD
د.أ0.0038286
1 Alliance Games（COA） to PLN
0.019656
1 Alliance Games（COA） to RON
лв0.023598
1 Alliance Games（COA） to SEK
kr0.050652
1 Alliance Games（COA） to BGN
лв0.009072
1 Alliance Games（COA） to HUF
Ft1.810242
1 Alliance Games（COA） to CZK
0.112806
1 Alliance Games（COA） to KWD
د.ك0.0016524
1 Alliance Games（COA） to ILS
0.017712
1 Alliance Games（COA） to BOB
Bs0.03726
1 Alliance Games（COA） to AZN
0.00918
1 Alliance Games（COA） to TJS
SM0.050274
1 Alliance Games（COA） to GEL
0.014634
1 Alliance Games（COA） to AOA
Kz4.940514
1 Alliance Games（COA） to BHD
.د.ب0.0020304
1 Alliance Games（COA） to BMD
$0.0054
1 Alliance Games（COA） to DKK
kr0.034668
1 Alliance Games（COA） to HNL
L0.141588
1 Alliance Games（COA） to MUR
0.245808
1 Alliance Games（COA） to NAD
$0.093474
1 Alliance Games（COA） to NOK
kr0.054
1 Alliance Games（COA） to NZD
$0.009342
1 Alliance Games（COA） to PAB
B/.0.0054
1 Alliance Games（COA） to PGK
K0.02295
1 Alliance Games（COA） to QAR
ر.ق0.019656
1 Alliance Games（COA） to RSD
дин.0.544698
1 Alliance Games（COA） to UZS
soʻm65.060226
1 Alliance Games（COA） to ALL
L0.448686
1 Alliance Games（COA） to ANG
ƒ0.009666
1 Alliance Games（COA） to AWG
ƒ0.009666
1 Alliance Games（COA） to BBD
$0.0108
1 Alliance Games（COA） to BAM
KM0.009072
1 Alliance Games（COA） to BIF
Fr15.9246
1 Alliance Games（COA） to BND
$0.006966
1 Alliance Games（COA） to BSD
$0.0054
1 Alliance Games（COA） to JMD
$0.864918
1 Alliance Games（COA） to KHR
21.77415
1 Alliance Games（COA） to KMF
Fr2.2896
1 Alliance Games（COA） to LAK
117.391302
1 Alliance Games（COA） to LKR
රු1.63782
1 Alliance Games（COA） to MDL
L0.092178
1 Alliance Games（COA） to MGA
Ar24.434352
1 Alliance Games（COA） to MOP
P0.043146
1 Alliance Games（COA） to MVR
0.08262
1 Alliance Games（COA） to MWK
MK9.35874
1 Alliance Games（COA） to MZN
MT0.34506
1 Alliance Games（COA） to NPR
रु0.757242
1 Alliance Games（COA） to PYG
38.2968
1 Alliance Games（COA） to RWF
Fr7.8246
1 Alliance Games（COA） to SBD
$0.044496
1 Alliance Games（COA） to SCR
0.07506
1 Alliance Games（COA） to SRD
$0.214542
1 Alliance Games（COA） to SVC
$0.047142
1 Alliance Games（COA） to SZL
L0.093474
1 Alliance Games（COA） to TMT
m0.018954
1 Alliance Games（COA） to TND
د.ت0.0158382
1 Alliance Games（COA） to TTD
$0.036612
1 Alliance Games（COA） to UGX
Sh18.7488
1 Alliance Games（COA） to XAF
Fr3.0456
1 Alliance Games（COA） to XCD
$0.01458
1 Alliance Games（COA） to XOF
Fr3.0456
1 Alliance Games（COA） to XPF
Fr0.5508
1 Alliance Games（COA） to BWP
P0.077004
1 Alliance Games（COA） to BZD
$0.0108
1 Alliance Games（COA） to CVE
$0.512568
1 Alliance Games（COA） to DJF
Fr0.9558
1 Alliance Games（COA） to DOP
$0.3456
1 Alliance Games（COA） to DZD
د.ج0.70281
1 Alliance Games（COA） to FJD
$0.012258
1 Alliance Games（COA） to GNF
Fr46.953
1 Alliance Games（COA） to GTQ
Q0.04131
1 Alliance Games（COA） to GYD
$1.128492
1 Alliance Games（COA） to ISK
kr0.6588

Alliance Games资源

要更深入地了解 Alliance Games，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Alliance Games网站
区块查询

人们还问：关于Alliance Games的其他问题

Alliance Games（COA）今日价格是多少？
COA 实时价格为 0.0054 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 COA 兑 USD 的价格是多少？
当前 COA 兑 USD 的价格为 $ 0.0054。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Alliance Games 的市值是多少？
COA 的市值为 $ 2.24M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
COA 的流通供应量是多少？
COA 的流通供应量为 414.42M USD
COA 的历史最高价（ATH）是多少？
COA 的历史最高价是 0.03474769210606202 USD
COA 的历史最低价（ATL）是多少？
COA 的历史最低价是 0.003300711612594677 USD
COA 的交易量是多少？
COA 的 24 小时实时交易量为 $ 17.88K USD
COA 今年会涨吗？
COA 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 COA 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:35:55 (UTC+8)

Alliance Games（COA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

COA 兑 USD 计算器

数量

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.0054 USD

交易 COA

COA/USDT
$0.0054
$0.0054$0.0054
0.00%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,424.52
$114,424.52$114,424.52

+0.64%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,144.91
$4,144.91$4,144.91

+1.70%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03733
$0.03733$0.03733

-6.44%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4644
$5.4644$5.4644

-12.43%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.14
$199.14$199.14

-0.21%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,144.91
$4,144.91$4,144.91

+1.70%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,424.52
$114,424.52$114,424.52

+0.64%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.14
$199.14$199.14

-0.21%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6439
$2.6439$2.6439

+0.12%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20415
$0.20415$0.20415

+0.54%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0181
$0.0181$0.0181

-69.83%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000097
$0.000000000000097$0.000000000000097

+32.87%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000014739
$0.000000000000000000014739$0.000000000000000000014739

+1,862.58%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000019
$0.000000000000019$0.000000000000019

+280.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0615
$0.0615$0.0615

+70.83%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003207
$0.0003207$0.0003207

+60.91%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%