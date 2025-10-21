Alliance Games（COA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0048 $ 0.0048 $ 0.0048 24H最低价 $ 0.00652 $ 0.00652 $ 0.00652 24H最高价 24H最低价 $ 0.0048$ 0.0048 $ 0.0048 24H最高价 $ 0.00652$ 0.00652 $ 0.00652 历史最高 $ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202 $ 0.03474769210606202 最低价 $ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677 $ 0.003300711612594677 涨跌幅（1H） +4.24% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -22.75% 漲跌幅（7D） -22.75%

Alliance Games（COA）当前实时价格为 $ 0.0054。过去 24 小时内，COA 的交易价格在 $ 0.0048 至 $ 0.00652 之间波动，市场活跃度显著。COA 的历史最高价为 $ 0.03474769210606202，历史最低价为 $ 0.003300711612594677。

从短期表现来看，COA 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.24%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -22.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alliance Games（COA）市场信息

排名 No.1819 市值 $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M 成交量（24H） $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K 完全稀释市值 $ 10.80M$ 10.80M $ 10.80M 流通量 414.42M 414.42M 414.42M 最大供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 总供应量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 流通率 20.72% 所属公链 BSC

Alliance Games 的当前市值为 $ 2.24M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.88K。COA 的流通量为 414.42M，总供应量是 2000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.80M。