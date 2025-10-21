CLIPPY（CLIPPYETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000000000000027 $ 0.000000000000027 $ 0.000000000000027 24H最低价 $ 0.0000000000000348 $ 0.0000000000000348 $ 0.0000000000000348 24H最高价 24H最低价 $ 0.000000000000027$ 0.000000000000027 $ 0.000000000000027 24H最高价 $ 0.0000000000000348$ 0.0000000000000348 $ 0.0000000000000348 历史最高 $ 0.000000000002603537$ 0.000000000002603537 $ 0.000000000002603537 最低价 $ 0.000000000000027922$ 0.000000000000027922 $ 0.000000000000027922 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -22.80% 漲跌幅（7D） -22.80%

CLIPPY（CLIPPYETH）当前实时价格为 $ 0.0000000000000271。过去 24 小时内，CLIPPYETH 的交易价格在 $ 0.000000000000027 至 $ 0.0000000000000348 之间波动，市场活跃度显著。CLIPPYETH 的历史最高价为 $ 0.000000000002603537，历史最低价为 $ 0.000000000000027922。

从短期表现来看，CLIPPYETH 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -22.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CLIPPY（CLIPPYETH）市场信息

排名 No.9091 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 2.83K$ 2.83K $ 2.83K 完全稀释市值 $ 11.38K$ 11.38K $ 11.38K 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 总供应量 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 ETH

CLIPPY 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.83K。CLIPPYETH 的流通量为 0.00，总供应量是 420000000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.38K。