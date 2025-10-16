Clip Coin 当前实时价格为 0.00001749 USD。跟踪 CLIP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CLIP 价格趋势。Clip Coin 当前实时价格为 0.00001749 USD。跟踪 CLIP 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CLIP 价格趋势。

Clip Coin 图标

Clip Coin实时价格 (CLIP)

1 CLIP 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00001748
$0.00001748$0.00001748
-10.22%1D
USD
Clip Coin (CLIP) 实时价格图表
Clip Coin（CLIP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00001705
$ 0.00001705$ 0.00001705
24H最低价
$ 0.00002116
$ 0.00002116$ 0.00002116
24H最高价

$ 0.00001705
$ 0.00001705$ 0.00001705

$ 0.00002116
$ 0.00002116$ 0.00002116

--
----

--
----

-7.22%

-10.22%

-7.95%

-7.95%

Clip Coin（CLIP）当前实时价格为 $ 0.00001749。过去 24 小时内，CLIP 的交易价格在 $ 0.00001705$ 0.00002116 之间波动，市场活跃度显著。CLIP 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，CLIP 在过去 1 小时内的价格变动为 -7.22%，过去 24 小时内变动为 -10.22%，过去 7 天内累计变动为 -7.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Clip Coin（CLIP）市场信息

--
----

$ 54.63K
$ 54.63K$ 54.63K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Clip Coin 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.63K。CLIP 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Clip Coin（CLIP）价格历史 USD

跟踪 Clip Coin 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000019898-10.22%
30天$ -0.00002985-63.06%
60天$ -0.00248251-99.31%
90天$ -0.00248251-99.31%
Clip Coin 今日价格变化

今天，CLIP 记录了 $ -0.0000019898 (-10.22%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Clip Coin 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00002985 (-63.06%)，显示了该代币在短期内的表现。

Clip Coin 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CLIP 的变化为 $ -0.00248251 (-99.31%)，从而更广泛地了解其表现。

Clip Coin 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00248251 (-99.31%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Clip Coin（CLIP）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Clip Coin 价格历史页面

什么是Clip Coin (CLIP)

基于 @Pumpdotfun生态的直播内容剪辑激励。

Clip Coin在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Clip Coin 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 CLIP 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Clip Coin 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Clip Coin 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Clip Coin 价格预测 (USD)

Clip Coin（CLIP）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Clip Coin（CLIP）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Clip Coin 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Clip Coin 价格预测

Clip Coin（CLIP）代币经济

了解 Clip Coin（CLIP）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CLIP 代币的完整经济学

如何购买Clip Coin (CLIP)

正在寻找如何购买 Clip Coin？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Clip Coin。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

CLIP 兑换为当地货币

1 Clip Coin（CLIP） to VND
0.46024935
1 Clip Coin（CLIP） to AUD
A$0.0000267597
1 Clip Coin（CLIP） to GBP
0.0000129426
1 Clip Coin（CLIP） to EUR
0.0000148665
1 Clip Coin（CLIP） to USD
$0.00001749
1 Clip Coin（CLIP） to MYR
RM0.0000738078
1 Clip Coin（CLIP） to TRY
0.0007323063
1 Clip Coin（CLIP） to JPY
¥0.0026235
1 Clip Coin（CLIP） to ARS
ARS$0.0246684207
1 Clip Coin（CLIP） to RUB
0.0014240358
1 Clip Coin（CLIP） to INR
0.0015394698
1 Clip Coin（CLIP） to IDR
Rp0.2914998834
1 Clip Coin（CLIP） to PHP
0.0010165188
1 Clip Coin（CLIP） to EGP
￡E.0.0008309499
1 Clip Coin（CLIP） to BRL
R$0.000094446
1 Clip Coin（CLIP） to CAD
C$0.000024486
1 Clip Coin（CLIP） to BDT
0.0021367533
1 Clip Coin（CLIP） to NGN
0.0257204442
1 Clip Coin（CLIP） to COP
$0.06752889
1 Clip Coin（CLIP） to ZAR
R.0.0003036264
1 Clip Coin（CLIP） to UAH
0.0007321314
1 Clip Coin（CLIP） to TZS
T.Sh.0.0431850837
1 Clip Coin（CLIP） to VES
Bs0.00351549
1 Clip Coin（CLIP） to CLP
$0.01680789
1 Clip Coin（CLIP） to PKR
Rs0.0049657608
1 Clip Coin（CLIP） to KZT
0.0094386534
1 Clip Coin（CLIP） to THB
฿0.0005731473
1 Clip Coin（CLIP） to TWD
NT$0.0005357187
1 Clip Coin（CLIP） to AED
د.إ0.0000641883
1 Clip Coin（CLIP） to CHF
Fr0.0000138171
1 Clip Coin（CLIP） to HKD
HK$0.0001358973
1 Clip Coin（CLIP） to AMD
֏0.006737148
1 Clip Coin（CLIP） to MAD
.د.م0.0001603833
1 Clip Coin（CLIP） to MXN
$0.0003212913
1 Clip Coin（CLIP） to SAR
ريال0.0000655875
1 Clip Coin（CLIP） to ETB
Br0.0026072343
1 Clip Coin（CLIP） to KES
KSh0.0022658295
1 Clip Coin（CLIP） to JOD
د.أ0.00001240041
1 Clip Coin（CLIP） to PLN
0.0000636636
1 Clip Coin（CLIP） to RON
лв0.0000762564
1 Clip Coin（CLIP） to SEK
kr0.0001652805
1 Clip Coin（CLIP） to BGN
лв0.0000292083
1 Clip Coin（CLIP） to HUF
Ft0.0058670205
1 Clip Coin（CLIP） to CZK
0.0003644916
1 Clip Coin（CLIP） to KWD
د.ك0.00000536943
1 Clip Coin（CLIP） to ILS
0.000057717
1 Clip Coin（CLIP） to BOB
Bs0.0001212057
1 Clip Coin（CLIP） to AZN
0.000029733
1 Clip Coin（CLIP） to TJS
SM0.0001617825
1 Clip Coin（CLIP） to GEL
0.000047223
1 Clip Coin（CLIP） to AOA
Kz0.0160311591
1 Clip Coin（CLIP） to BHD
.د.ب0.00000661122
1 Clip Coin（CLIP） to BMD
$0.00001749
1 Clip Coin（CLIP） to DKK
kr0.000111936
1 Clip Coin（CLIP） to HNL
L0.0004606866
1 Clip Coin（CLIP） to MUR
0.0007875747
1 Clip Coin（CLIP） to NAD
$0.0003059001
1 Clip Coin（CLIP） to NOK
kr0.0001759494
1 Clip Coin（CLIP） to NZD
$0.0000304326
1 Clip Coin（CLIP） to PAB
B/.0.00001749
1 Clip Coin（CLIP） to PGK
K0.0000746823
1 Clip Coin（CLIP） to QAR
ر.ق0.0000638385
1 Clip Coin（CLIP） to RSD
дин.0.0017587944
1 Clip Coin（CLIP） to UZS
soʻm0.2132926488
1 Clip Coin（CLIP） to ALL
L0.0014500959
1 Clip Coin（CLIP） to ANG
ƒ0.0000313071
1 Clip Coin（CLIP） to AWG
ƒ0.000031482
1 Clip Coin（CLIP） to BBD
$0.00003498
1 Clip Coin（CLIP） to BAM
KM0.0000292083
1 Clip Coin（CLIP） to BIF
Fr0.05173542
1 Clip Coin（CLIP） to BND
$0.0000225621
1 Clip Coin（CLIP） to BSD
$0.00001749
1 Clip Coin（CLIP） to JMD
$0.0028195629
1 Clip Coin（CLIP） to KHR
0.0705240525
1 Clip Coin（CLIP） to KMF
Fr0.00738078
1 Clip Coin（CLIP） to LAK
0.3802173837
1 Clip Coin（CLIP） to LKR
රු0.0053111883
1 Clip Coin（CLIP） to MDL
L0.0002929575
1 Clip Coin（CLIP） to MGA
Ar0.0780802572
1 Clip Coin（CLIP） to MOP
P0.0001402698
1 Clip Coin（CLIP） to MVR
0.000267597
1 Clip Coin（CLIP） to MWK
MK0.0304173837
1 Clip Coin（CLIP） to MZN
MT0.0011177859
1 Clip Coin（CLIP） to NPR
रु0.0024706374
1 Clip Coin（CLIP） to PYG
0.12491358
1 Clip Coin（CLIP） to RWF
Fr0.02544795
1 Clip Coin（CLIP） to SBD
$0.0001439427
1 Clip Coin（CLIP） to SCR
0.0002429361
1 Clip Coin（CLIP） to SRD
$0.0006892809
1 Clip Coin（CLIP） to SVC
$0.0001533873
1 Clip Coin（CLIP） to SZL
L0.0003057252
1 Clip Coin（CLIP） to TMT
m0.000061215
1 Clip Coin（CLIP） to TND
د.ت0.00005121072
1 Clip Coin（CLIP） to TTD
$0.000118932
1 Clip Coin（CLIP） to UGX
Sh0.06135492
1 Clip Coin（CLIP） to XAF
Fr0.00982938
1 Clip Coin（CLIP） to XCD
$0.000047223
1 Clip Coin（CLIP） to XOF
Fr0.00982938
1 Clip Coin（CLIP） to XPF
Fr0.00178398
1 Clip Coin（CLIP） to BWP
P0.0002350656
1 Clip Coin（CLIP） to BZD
$0.0000351549
1 Clip Coin（CLIP） to CVE
$0.001654554
1 Clip Coin（CLIP） to DJF
Fr0.00311322
1 Clip Coin（CLIP） to DOP
$0.0011093907
1 Clip Coin（CLIP） to DZD
د.ج0.0022668789
1 Clip Coin（CLIP） to FJD
$0.0000397023
1 Clip Coin（CLIP） to GNF
Fr0.15207555
1 Clip Coin（CLIP） to GTQ
Q0.0001343232
1 Clip Coin（CLIP） to GYD
$0.0036695769
1 Clip Coin（CLIP） to ISK
kr0.00211629

Clip Coin资源

要更深入地了解 Clip Coin，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于Clip Coin的其他问题

Clip Coin（CLIP）今日价格是多少？
CLIP 实时价格为 0.00001749 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CLIP 兑 USD 的价格是多少？
当前 CLIP 兑 USD 的价格为 $ 0.00001749。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Clip Coin 的市值是多少？
CLIP 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CLIP 的流通供应量是多少？
CLIP 的流通供应量为 -- USD
CLIP 的历史最高价（ATH）是多少？
CLIP 的历史最高价是 -- USD
CLIP 的历史最低价（ATL）是多少？
CLIP 的历史最低价是 -- USD
CLIP 的交易量是多少？
CLIP 的 24 小时实时交易量为 $ 54.63K USD
CLIP 今年会涨吗？
CLIP 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CLIP 价格预测 获取更深入的分析。
Clip Coin（CLIP）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-18 16:36:53行业动态
加密恐慌指数暂报23，仍位于极度恐慌区间
10-18 09:33:00行业动态
24小时全网爆仓升至10.2亿美元，比特币触及7月初以来最低价格
10-17 19:52:08行业动态
受两家美国银行不良贷款问题影响，全球避险需求激增
10-17 14:38:57行业动态
美股加密股普跌，MSTR跌4.35%，SOL财库股HSDT跌36.49%
10-17 08:10:00行业动态
比特币今年10月回报率暂报-4.74%，此前历史平均回报率为21.89%
10-17 04:42:12行业动态
过去24小时全网爆仓超5亿美元，主爆多单

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025

为什么在牛市中仍然有那么多人亏钱？

October 6, 2025
$0.00001748
