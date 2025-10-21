Cirrca 当前实时价格为 0.00113 USD。跟踪 CIRRCA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CIRRCA 价格趋势。Cirrca 当前实时价格为 0.00113 USD。跟踪 CIRRCA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CIRRCA 价格趋势。

Cirrca 图标

Cirrca实时价格 (CIRRCA)

1 CIRRCA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00113
-8.13%1D
USD
Cirrca (CIRRCA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 11:56:38 (UTC+8)

Cirrca（CIRRCA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0011
24H最低价
$ 0.00149
24H最高价

$ 0.0011
$ 0.00149
--
--
0.00%

-8.12%

-49.33%

-49.33%

Cirrca（CIRRCA）当前实时价格为 $ 0.00113。过去 24 小时内，CIRRCA 的交易价格在 $ 0.0011$ 0.00149 之间波动，市场活跃度显著。CIRRCA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，CIRRCA 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -8.12%，过去 7 天内累计变动为 -49.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cirrca（CIRRCA）市场信息

--
$ 7.59K
$ 113.00K
--
100,000,000
BASE

Cirrca 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.59K。CIRRCA 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.00K

Cirrca（CIRRCA）价格历史 USD

跟踪 Cirrca 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0001-8.12%
30天$ -0.00887-88.70%
60天$ -0.00887-88.70%
90天$ -0.00887-88.70%
Cirrca 今日价格变化

今天，CIRRCA 记录了 $ -0.0001 (-8.12%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Cirrca 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00887 (-88.70%)，显示了该代币在短期内的表现。

Cirrca 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CIRRCA 的变化为 $ -0.00887 (-88.70%)，从而更广泛地了解其表现。

Cirrca 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00887 (-88.70%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Cirrca（CIRRCA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Cirrca 价格历史页面

什么是Cirrca (CIRRCA)

Cirrca 支持对股票、商品、加密货币和其他现实世界资产等代币化资产进行质押，以释放灵活的被动收益和奖励。

Cirrca在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Cirrca 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 CIRRCA 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Cirrca 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Cirrca 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Cirrca 价格预测 (USD)

Cirrca（CIRRCA）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Cirrca（CIRRCA）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Cirrca 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Cirrca 价格预测

Cirrca（CIRRCA）代币经济

了解 Cirrca（CIRRCA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CIRRCA 代币的完整经济学

如何购买Cirrca (CIRRCA)

正在寻找如何购买 Cirrca？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Cirrca。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

CIRRCA 兑换为当地货币

1 Cirrca（CIRRCA） to VND
29.73595
1 Cirrca（CIRRCA） to AUD
A$0.0017289
1 Cirrca（CIRRCA） to GBP
0.0008475
1 Cirrca（CIRRCA） to EUR
0.0009605
1 Cirrca（CIRRCA） to USD
$0.00113
1 Cirrca（CIRRCA） to MYR
RM0.0047573
1 Cirrca（CIRRCA） to TRY
0.04746
1 Cirrca（CIRRCA） to JPY
¥0.17176
1 Cirrca（CIRRCA） to ARS
ARS$1.6740724
1 Cirrca（CIRRCA） to RUB
0.0911797
1 Cirrca（CIRRCA） to INR
0.0993609
1 Cirrca（CIRRCA） to IDR
Rp18.8333258
1 Cirrca（CIRRCA） to PHP
0.0662519
1 Cirrca（CIRRCA） to EGP
￡E.0.0536637
1 Cirrca（CIRRCA） to BRL
R$0.0060907
1 Cirrca（CIRRCA） to CAD
C$0.0015707
1 Cirrca（CIRRCA） to BDT
0.1382555
1 Cirrca（CIRRCA） to NGN
1.6496305
1 Cirrca（CIRRCA） to COP
$4.3798348
1 Cirrca（CIRRCA） to ZAR
R.0.0194247
1 Cirrca（CIRRCA） to UAH
0.0474487
1 Cirrca（CIRRCA） to TZS
T.Sh.2.7901169
1 Cirrca（CIRRCA） to VES
Bs0.23956
1 Cirrca（CIRRCA） to CLP
$1.06446
1 Cirrca（CIRRCA） to PKR
Rs0.3196544
1 Cirrca（CIRRCA） to KZT
0.6075219
1 Cirrca（CIRRCA） to THB
฿0.0369284
1 Cirrca（CIRRCA） to TWD
NT$0.0347475
1 Cirrca（CIRRCA） to AED
د.إ0.0041471
1 Cirrca（CIRRCA） to CHF
Fr0.0008927
1 Cirrca（CIRRCA） to HKD
HK$0.0087688
1 Cirrca（CIRRCA） to AMD
֏0.4316261
1 Cirrca（CIRRCA） to MAD
.د.م0.0104073
1 Cirrca（CIRRCA） to MXN
$0.0208146
1 Cirrca（CIRRCA） to SAR
ريال0.0042262
1 Cirrca（CIRRCA） to ETB
Br0.1727205
1 Cirrca（CIRRCA） to KES
KSh0.1455553
1 Cirrca（CIRRCA） to JOD
د.أ0.00080117
1 Cirrca（CIRRCA） to PLN
0.0041245
1 Cirrca（CIRRCA） to RON
лв0.0049268
1 Cirrca（CIRRCA） to SEK
kr0.0105994
1 Cirrca（CIRRCA） to BGN
лв0.0018984
1 Cirrca（CIRRCA） to HUF
Ft0.3789342
1 Cirrca（CIRRCA） to CZK
0.023617
1 Cirrca（CIRRCA） to KWD
د.ك0.00034578
1 Cirrca（CIRRCA） to ILS
0.0037064
1 Cirrca（CIRRCA） to BOB
Bs0.0077857
1 Cirrca（CIRRCA） to AZN
0.001921
1 Cirrca（CIRRCA） to TJS
SM0.0105203
1 Cirrca（CIRRCA） to GEL
0.0030623
1 Cirrca（CIRRCA） to AOA
Kz1.0338483
1 Cirrca（CIRRCA） to BHD
.د.ب0.00042488
1 Cirrca（CIRRCA） to BMD
$0.00113
1 Cirrca（CIRRCA） to DKK
kr0.0072546
1 Cirrca（CIRRCA） to HNL
L0.0296399
1 Cirrca（CIRRCA） to MUR
0.0514376
1 Cirrca（CIRRCA） to NAD
$0.0195716
1 Cirrca（CIRRCA） to NOK
kr0.0113
1 Cirrca（CIRRCA） to NZD
$0.0019549
1 Cirrca（CIRRCA） to PAB
B/.0.00113
1 Cirrca（CIRRCA） to PGK
K0.0048138
1 Cirrca（CIRRCA） to QAR
ر.ق0.0041132
1 Cirrca（CIRRCA） to RSD
дин.0.1139153
1 Cirrca（CIRRCA） to UZS
soʻm13.6144547
1 Cirrca（CIRRCA） to ALL
L0.0938917
1 Cirrca（CIRRCA） to ANG
ƒ0.0020227
1 Cirrca（CIRRCA） to AWG
ƒ0.0020227
1 Cirrca（CIRRCA） to BBD
$0.00226
1 Cirrca（CIRRCA） to BAM
KM0.0018984
1 Cirrca（CIRRCA） to BIF
Fr3.32333
1 Cirrca（CIRRCA） to BND
$0.0014577
1 Cirrca（CIRRCA） to BSD
$0.00113
1 Cirrca（CIRRCA） to JMD
$0.1809356
1 Cirrca（CIRRCA） to KHR
4.5381478
1 Cirrca（CIRRCA） to KMF
Fr0.47912
1 Cirrca（CIRRCA） to LAK
24.5652169
1 Cirrca（CIRRCA） to LKR
රු0.3426273
1 Cirrca（CIRRCA） to MDL
L0.0193117
1 Cirrca（CIRRCA） to MGA
Ar5.090085
1 Cirrca（CIRRCA） to MOP
P0.0090287
1 Cirrca（CIRRCA） to MVR
0.017289
1 Cirrca（CIRRCA） to MWK
MK1.955013
1 Cirrca（CIRRCA） to MZN
MT0.072207
1 Cirrca（CIRRCA） to NPR
रु0.1584147
1 Cirrca（CIRRCA） to PYG
7.95746
1 Cirrca（CIRRCA） to RWF
Fr1.63737
1 Cirrca（CIRRCA） to SBD
$0.0093112
1 Cirrca（CIRRCA） to SCR
0.0156618
1 Cirrca（CIRRCA） to SRD
$0.0448949
1 Cirrca（CIRRCA） to SVC
$0.0098649
1 Cirrca（CIRRCA） to SZL
L0.0195716
1 Cirrca（CIRRCA） to TMT
m0.0039663
1 Cirrca（CIRRCA） to TND
د.ت0.00331542
1 Cirrca（CIRRCA） to TTD
$0.0076501
1 Cirrca（CIRRCA） to UGX
Sh3.92336
1 Cirrca（CIRRCA） to XAF
Fr0.63732
1 Cirrca（CIRRCA） to XCD
$0.003051
1 Cirrca（CIRRCA） to XOF
Fr0.63732
1 Cirrca（CIRRCA） to XPF
Fr0.11526
1 Cirrca（CIRRCA） to BWP
P0.0161025
1 Cirrca（CIRRCA） to BZD
$0.00226
1 Cirrca（CIRRCA） to CVE
$0.1071353
1 Cirrca（CIRRCA） to DJF
Fr0.20001
1 Cirrca（CIRRCA） to DOP
$0.0722861
1 Cirrca（CIRRCA） to DZD
د.ج0.1470582
1 Cirrca（CIRRCA） to FJD
$0.0025651
1 Cirrca（CIRRCA） to GNF
Fr9.82535
1 Cirrca（CIRRCA） to GTQ
Q0.0086332
1 Cirrca（CIRRCA） to GYD
$0.2360457
1 Cirrca（CIRRCA） to ISK
kr0.13899

Cirrca资源

要更深入地了解 Cirrca，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Cirrca网站
区块查询

人们还问：关于Cirrca的其他问题

Cirrca（CIRRCA）今日价格是多少？
CIRRCA 实时价格为 0.00113 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CIRRCA 兑 USD 的价格是多少？
当前 CIRRCA 兑 USD 的价格为 $ 0.00113。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Cirrca 的市值是多少？
CIRRCA 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CIRRCA 的流通供应量是多少？
CIRRCA 的流通供应量为 -- USD
CIRRCA 的历史最高价（ATH）是多少？
CIRRCA 的历史最高价是 -- USD
CIRRCA 的历史最低价（ATL）是多少？
CIRRCA 的历史最低价是 -- USD
CIRRCA 的交易量是多少？
CIRRCA 的 24 小时实时交易量为 $ 7.59K USD
CIRRCA 今年会涨吗？
CIRRCA 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CIRRCA 价格预测 获取更深入的分析。
Cirrca（CIRRCA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

CIRRCA 兑 USD 计算器

数量

CIRRCA
CIRRCA
USD
USD

1 CIRRCA = 0.00112 USD

交易 CIRRCA

CIRRCA/USDT
$0.00113
-8.12%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

