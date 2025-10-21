Cirrca（CIRRCA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 24H最低价 $ 0.00149 $ 0.00149 $ 0.00149 24H最高价 24H最低价 $ 0.0011$ 0.0011 $ 0.0011 24H最高价 $ 0.00149$ 0.00149 $ 0.00149 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -8.12% 漲跌幅（7D） -49.33% 漲跌幅（7D） -49.33%

Cirrca（CIRRCA）当前实时价格为 $ 0.00113。过去 24 小时内，CIRRCA 的交易价格在 $ 0.0011 至 $ 0.00149 之间波动，市场活跃度显著。CIRRCA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，CIRRCA 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -8.12%，过去 7 天内累计变动为 -49.33%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cirrca（CIRRCA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K 完全稀释市值 $ 113.00K$ 113.00K $ 113.00K 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 BASE

Cirrca 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.59K。CIRRCA 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 113.00K。