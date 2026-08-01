Chonketha Wet Beaver 今日价格

Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) 今日实时价格为 $ 0.005908，过去 24 小时内变化了 8.94%。当前 CHONKETHA 兑 USD 的汇率为 $ 0.005908 每 CHONKETHA。

Chonketha Wet Beaver 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- CHONKETHA。过去 24 小时内，CHONKETHA 的交易价格在 $ 0.005457（低点）和 $ 0.00765（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，CHONKETHA 在过去一小时内波动了 -1.09%，过去7 天内波动了 -41.47%。过去一天，总交易量达到 $ 59.70K。

Chonketha Wet Beaver（CHONKETHA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 59.70K$ 59.70K $ 59.70K 完全稀释市值 $ 5.91M$ 5.91M $ 5.91M 流通量 ---- -- 总供应量 999,900,000 999,900,000 999,900,000 所属公链 SOL

Chonketha Wet Beaver 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.70K。CHONKETHA 的流通量为 --，总供应量是 999900000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.91M。