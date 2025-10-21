CeluvPlay（CELB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0002656 $ 0.0002656 $ 0.0002656 24H最低价 $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 24H最高价 24H最低价 $ 0.0002656$ 0.0002656 $ 0.0002656 24H最高价 $ 0.0003$ 0.0003 $ 0.0003 历史最高 $ 0.013001119987893436$ 0.013001119987893436 $ 0.013001119987893436 最低价 $ 0.000218275299752337$ 0.000218275299752337 $ 0.000218275299752337 涨跌幅（1H） -2.73% 涨跌幅（1D） -3.58% 漲跌幅（7D） +3.46% 漲跌幅（7D） +3.46%

CeluvPlay（CELB）当前实时价格为 $ 0.0002714。过去 24 小时内，CELB 的交易价格在 $ 0.0002656 至 $ 0.0003 之间波动，市场活跃度显著。CELB 的历史最高价为 $ 0.013001119987893436，历史最低价为 $ 0.000218275299752337。

从短期表现来看，CELB 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.73%，过去 24 小时内变动为 -3.58%，过去 7 天内累计变动为 +3.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CeluvPlay（CELB）市场信息

排名 No.3209 市值 $ 64.80K$ 64.80K $ 64.80K 成交量（24H） $ 73.90K$ 73.90K $ 73.90K 完全稀释市值 $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M 流通量 238.75M 238.75M 238.75M 最大供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 总供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 流通率 4.77% 所属公链 BSC

CeluvPlay 的当前市值为 $ 64.80K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 73.90K。CELB 的流通量为 238.75M，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.36M。