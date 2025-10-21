CarFi（CARFI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.4474
24H最高价 $ 0.4891
历史最高 ----
最低价 ----
涨跌幅（1H） 0.00%
涨跌幅（1D） +2.30%
漲跌幅（7D） +33.52%

CarFi（CARFI）当前实时价格为 $ 0.474。过去 24 小时内，CARFI 的交易价格在 $ 0.4474 至 $ 0.4891 之间波动，市场活跃度显著。CARFI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，CARFI 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +2.30%，过去 7 天内累计变动为 +33.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CarFi（CARFI）市场信息

市值 ----
成交量（24H） $ 46.85K
完全稀释市值 $ 47.40M
流通量 ----
总供应量 100,000,000
所属公链 ETH

CarFi 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 46.85K。CARFI 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.40M。