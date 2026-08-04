Cap (CAP) 今日技术分析 Cap 分析页面提供由人工智能生成的关于 CAP 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Cap 分析的信息。 注 册

Cap (CAP) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.05698 -- +79.97% +238.96% +2,179.20%

Cap 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Cap 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈买入 卖出 3 中立 3 买入 20 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 3 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.05697 0.05696 R2 0.05696 0.05695 R1 0.05694 0.05695 PP 0.05694 0.05694 S1 0.05692 0.05692 S2 0.05691 0.05692 S3 0.05689 0.05691

Cap 市场信号 当前净挂单量 -1.52M $8.19 M $9.71 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.10M 3日主动买入 $5.84 M 3日主动卖出 $5.94 M 7日主动买卖差额 -0.18M 7日主动买入 $12.50 M 7日主动卖出 $12.68 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Cap资金流向 净流入 CAPUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.02 M 0.05 2026-08-13 $0.24 M 0.05 2026-08-12 $0.35 M 0.06 2026-08-11 $0.64 M 0.05 2026-08-10 $0.72 M 0.04 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Cap (CAP) 市场 探索现货和合约市场，查看 Cap 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 CAP / USDT $0.05698 $0.05698 $0.05698 +5.24% 4.42M (USDT) 去交易