Burnr（BURNR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000139 $ 0.0000139 $ 0.0000139 24H最低价 $ 0.0000224 $ 0.0000224 $ 0.0000224 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000139$ 0.0000139 $ 0.0000139 24H最高价 $ 0.0000224$ 0.0000224 $ 0.0000224 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +6.31% 涨跌幅（1D） +6.31% 漲跌幅（7D） +102.77% 漲跌幅（7D） +102.77%

Burnr（BURNR）当前实时价格为 $ 0.0000219。过去 24 小时内，BURNR 的交易价格在 $ 0.0000139 至 $ 0.0000224 之间波动，市场活跃度显著。BURNR 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，BURNR 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.31%，过去 24 小时内变动为 +6.31%，过去 7 天内累计变动为 +102.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Burnr（BURNR）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 4.31K$ 4.31K $ 4.31K 完全稀释市值 $ 21.90K$ 21.90K $ 21.90K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Burnr 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.31K。BURNR 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.90K。