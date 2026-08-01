The Bull 今日价格

The Bull (BULLCOIN) 今日实时价格为 $ 0.003509，过去 24 小时内变化了 8.94%。当前 BULLCOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0.003509 每 BULLCOIN。

The Bull 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- BULLCOIN。过去 24 小时内，BULLCOIN 的交易价格在 $ 0.0034（低点）和 $ 0.005022（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，BULLCOIN 在过去一小时内波动了 -4.10%，过去7 天内波动了 +133.93%。过去一天，总交易量达到 $ 65.48K。

The Bull（BULLCOIN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 65.48K$ 65.48K $ 65.48K 完全稀释市值 $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ROBINHOOD

The Bull 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 65.48K。BULLCOIN 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.51M。