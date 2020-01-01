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Bitway (BTW) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.258895 -- +42.72% +332.68% +1,685.48%

Bitway 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Bitway 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 15 中立 1 买入 10 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 12 中立 0 买入 2 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 1 买入 8 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.26346 0.26281 R2 0.26281 0.26235 R1 0.26227 0.26207 PP 0.26162 0.26162 S1 0.26108 0.26116 S2 0.26043 0.26088 S3 0.25989 0.26043

Bitway 市场信号 当前净挂单量 -0.39M $8.32 M $8.71 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.77M 3日主动买入 $18.40 M 3日主动卖出 $19.17 M 7日主动买卖差额 -0.69M 7日主动买入 $37.31 M 7日主动卖出 $38.00 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Bitway资金流向 净流入 BTWUSDT价格 时间 净流入 价格 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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